Independiente vs. Gimnasia (Mendoza) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Independiente vs Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
22´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Leonardo Godoy.
20´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.
17´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.
16´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Maximiliano Gutiérrez y el remate se va afuera.
11´ Tarjeta amarilla para Gimnasia (Mendoza)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luciano Cingolani.
7´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Muñoz.
3´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Millán fue bloqueado por Diego Mondino.
2´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Josías Palais fue bloqueado por César Rigamonti.
1´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (35) Juan Arrayago
- (29) Leonardo Godoy
- (26) Kevin Lomónaco
- (22) Facundo Zabala
- (28) Maximiliano Gutiérrez
- (23) Iván Marcone
- (14) Lautaro Millán
- (7) Santiago Montiel
- (24) Josías Palais
- (34) Felipe Tempone
Suplentes
- (77) Santiago Mele
- (2) Franco Calderón
- (13) Juan Manuel Fedorco
- (39) Ramiro Martino
- (40) Joshua Velardez
- (10) Luciano Cabral
- (20) Facundo Cruz
- (32) David Martínez
- (8) Maximiliano Meza
- (16) Mateo Pérez Curci
- (19) Matías Abaldo
- (6) Chimy Ávila
Entrenador: Jádson Viera
Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)
Titulares
- (23) César Rigamonti
- (2) Diego Mondino
- (4) Ezequiel Muñoz
- (32) Luciano Paredes
- (3) Matías Recalde
- (21) Fermín Antonini
- (26) Facundo Lencioni
- (28) Tomás O'Connor
- (7) Luciano Cingolani
- (30) Esteban Fernández
- (9) Agustín Módica
Suplentes
- (32) Lautaro Petruchi
- (42) Lautaro Carrera
- (36) Ismael Cortez
- (16) Germán Guiffrey
- (5) Nahuel Barboza
- (19) Julián Ceballos
- (17) Ignacio Sabatini
- (15) Ulises Sánchez
- (33) Brian Andrada
- (11) Santiago Rodríguez
- (35) Valentino Simoni
- (8) Matías Vargas
Entrenador: Darío Franco
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente y Gimnasia (Mendoza)?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Gimnasia (Mendoza) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente vs. Gimnasia (Mendoza):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.