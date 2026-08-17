Independiente Riv. (M) vs. Fluminense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia vs Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Fluminense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 18/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Mendoza.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Independiente Riv. (M) y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

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