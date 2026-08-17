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Independiente Riv. (M) vs. Fluminense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente Rivadavia vs Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia vs Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Fluminense por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Martes, 18/08/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Mendoza.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Independiente Riv. (M) y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Independiente RivadaviaFluminenseCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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