Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto: gastronomía, YPF, mercados y más

Cuenta DNI mantiene distintos descuentos y beneficios para sus usuarios durante este domingo 30 de agosto. Foto: Banco Provincia.

Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar este domingo 30 de agosto distintos descuentos y beneficios para realizar compras, salir a comer y acceder a productos y servicios con ahorro. La billetera virtual de Banco Provincia mantiene durante el último fin de semana de agosto varias promociones especiales, además de beneficios que funcionan todos los días.

De acuerdo con el esquema de promociones vigente, este domingo se destacan los descuentos en gastronomía y locales YPF Full, a los que se suman otras opciones disponibles durante toda la semana, como las promociones en ferias y mercados bonaerenses, garrafas, universidades y marcas adheridas.

Los usuarios de Banco Provincia pueden acceder a promociones especiales en gastronomía y otros rubros. Foto: Cuenta DNI

Los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 30 de agosto

Gastronomía

Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder este domingo a un 25% de descuento en gastronomía en los comercios adheridos.

La promoción funciona los sábados y domingos de agosto y cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio alcanza los pagos realizados mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI en los establecimientos participantes.

YPF Full

Otro de los beneficios disponibles durante este domingo es el 25% de descuento en consumos gastronómicos en locales YPF Full adheridos.

La promoción funciona los sábados y domingos de agosto, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio está destinado exclusivamente a consumos de gastronomía en los establecimientos participantes y no alcanza la compra de combustibles.

Gastronomía y locales YPF Full son algunas de las opciones que ofrecen descuentos durante el fin de semana. Foto: Instagram YPFFull

Ferias y Mercados Bonaerenses

También continúa vigente el beneficio de 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses.

La promoción está disponible todos los días de agosto, incluido este domingo, y cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El límite se calcula sobre el total de las compras realizadas durante la semana en los puestos adheridos.

Compra y recarga de garrafas

Quienes necesiten comprar o recargar una garrafa también pueden aprovechar este domingo el beneficio de 40% de descuento disponible con Cuenta DNI.

La promoción funciona todos los días de agosto y tiene un tope de reintegro de $18.000 por mes y por persona. Está destinada a compras de garrafas de gas realizadas en los proveedores adheridos mediante las modalidades de pago habilitadas por la aplicación.

Las promociones de Cuenta DNI permiten obtener reintegros en comercios y servicios adheridos. Foto: salta.gob.ar

Universidades y entidades educativas

Cuenta DNI también mantiene un 40% de descuento en comercios adheridos de universidades y entidades educativas.

El beneficio está disponible todos los días de agosto y tiene un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. De esta manera, también puede utilizarse durante este domingo 30 de agosto.

Marcas adheridas

Otro de los beneficios que continúa disponible durante toda la semana es el 30% de descuento en marcas adheridas a Cuenta DNI.

La promoción funciona todos los días de agosto y ofrece un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona. El beneficio alcanza a los comercios participantes y puede utilizarse este domingo.

La billetera virtual de Banco Provincia ofrece beneficios con distintos topes de reintegro según cada promoción. Foto: NA

Hasta 3 cuotas sin interés

Además de los descuentos, Cuenta DNI permite realizar compras en comercios adheridos utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia vinculadas a la aplicación y acceder a hasta 3 cuotas sin interés.

Esta promoción está vigente todos los días y se extiende hasta el 31 de octubre de 2026. Tiene exclusiones para determinados rubros, entre ellos alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Qué descuentos de Cuenta DNI no están disponibles este domingo

No todas las promociones de la billetera virtual funcionan durante los domingos. Algunos beneficios están asociados a días específicos de la semana.

Este domingo, Cuenta DNI ofrece descuentos en distintos comercios y establecimientos adheridos de la provincia. Foto: NA.

Por ejemplo, el descuento en comercios de cercanía funciona de lunes a viernes, mientras que el beneficio en supermercados del barrio está disponible los martes y miércoles.

También hay promociones específicas para librerías, farmacias, perfumerías y otros rubros que se concentran en determinados días.

Por eso, quienes quieran aprovechar Cuenta DNI este domingo 30 de agosto deben prestar especial atención a las promociones de fin de semana y a aquellas que funcionan durante todos los días del mes.

Cómo aprovechar los beneficios de Cuenta DNI

Para acceder a los descuentos es necesario pagar utilizando Cuenta DNI y cumplir con las condiciones particulares establecidas para cada promoción y comercio adherido.

Los beneficios de la billetera virtual incluyen promociones de fin de semana y otras disponibles durante todo agosto. Foto: Banco Provincia.

Los beneficios pueden estar sujetos a topes de reintegro, comercios participantes y modalidades de pago específicas. Además, las promociones no son necesariamente acumulables con otros descuentos vigentes.

Por este motivo, antes de realizar una compra se recomienda consultar las condiciones de cada beneficio y verificar que el comercio esté adherido a la promoción correspondiente.