Belgrano vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Belgrano vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
50´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
48´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Passerini fue bloqueado por Emmanuel Gómez Riga.
45´ Gooool de Belgrano
Emiliano Rigoni marca para Belgrano.
45´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Stefano Moreyra y sale Tomas Bottari.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Julio César Villagra!
Resumen estadístico del primer tiempo.
45´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Julio César Villagra! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
43´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
41´ Goool de Belgrano
¡Testazo letal! Lucas Passerini anota para Belgrano tras conectar un cabezazo.
41´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.
38´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emiliano Rigoni fue bloqueado por Diego Crego.
37´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Luciano Sábato.
36´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
36´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Luciano Sábato y el remate se va afuera.
35´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
33´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
32´ Cambio en Belgrano
Entra Agustín Falcón y sale Leonardo Morales.
31´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Francisco González Metilli y el remate se va afuera.
29´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luciano Sábato.
25´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
20´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.
18´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Diego Crego fue bloqueado por Alexis Maldonado.
18´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Kevin Vasquez.
16´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
16´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Franco Vázquez y el remate se va afuera.
16´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emiliano Rigoni fue bloqueado por Alejo Osella.
13´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
10´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
9´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Emmanuel Gómez Riga.
8´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Lucas Passerini y el remate se va afuera.
7´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
6´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Emiliano Rigoni.
5´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Luciano Sábato.
4´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Diego Crego.
1´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Julio César Villagra, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Belgrano y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.
Formación confirmada de Belgrano
Titulares
- (25) Thiago Cardozo
- (17) Lisandro López
- (2) Alexis Maldonado
- (14) Leonardo Morales
- (3) Adrián Spörle
- (11) Francisco González Metilli
- (24) Emiliano Rigoni
- (21) Adrián Sánchez
- (20) Franco Vázquez
- (53) Juan Velázquez
- (9) Lucas Passerini
Suplentes
- (23) Manuel Vicentini
- (26) Alcides Benitez
- (45) Agustín Falcón
- (4) Agustín Griguol
- (16) Federico Ricca
- (8) Ramiro Hernándes
- (5) Santiago Longo
- (15) Ramiro Tulián
- (30) Gonzalo Zelarayán
- (10) Lucas Zelarayán
- (22) Nicolás Fernández
- (37) Lautaro Gutierrez
Entrenador: Ricardo Zielinski
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (27) Diego Crego
- (13) Alejo Osella
- () Alex Vigo
- (40) Iván Villalba
- (19) Rodrigo Atencio
- (5) Tomas Bottari
- (25) José Florentín
- (11) Gonzalo Ríos
- (32) Kevin Vasquez
- (45) Luciano Sábato
Suplentes
Entrenador: Alfredo Berti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Belgrano y Independiente Riv. (M)?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Belgrano vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Belgrano recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Belgrano vs. Independiente Riv. (M):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Belgrano y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.