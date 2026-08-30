El acuerdo por el que Delcy Rodríguez cede a Trump parte de las reservas petroleras de Venezuela desata fuertes críticas

La presidenta electa de Venezuela por el TSJ, Delcy Rodríguez. Foto: REUTERS

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en las últimas horas que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. “En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, indicó.

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco - una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones”.

Presidente interino de la República de Venezuela Foto: EFE

Acuerdo histórico

El viernes pasado, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un pacto por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

Delcy Rodríguez detalló que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

Por su parte, Marco Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Fuertes críticas

En tanto, la legitimidad de una de las firmas —la del Gobierno de Rodríguez— de este supuesto acuerdo desató un fuerte debate.

El mayor general Manuel Salvador Quevedo Fernández, quien fuera ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre noviembre de 2017 y abril de 2020, dijo: “Si es tan bueno, ¿por qué no lo anunció nuestro gobierno?”, cuestionó en X. “Ahhh, la inversión semántica debe estar a toda máquina… Mañana saldrán diciendo que será el non plus ultra para el país… ¡El Dubái del Caribe, pues! Nos ven cara de guevones. ¡Y nos mean los pies también! Vergonzoso”.

El acuerdo por el que Delcy Rodríguez cede a Trump parte de las reservas petroleras de Venezuela desata fuertes críticas. Foto: REUTERS

“Vergonzoso”, agregó en X el economista venezolano Ricardo Hausmann al respecto. “Secretario Marco Rubio: usted acaba de perder toda la confianza que los venezolanos alguna vez tuvieron en usted, y esto le perseguirá. Optó por impulsar un despojo de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresor, en lugar de usar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia, y luego negociar con un gobierno legítimo que pudiera asumir compromisos creíbles a largo plazo”, le reprochó a Rubio. “Ella no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela en un acuerdo de este tipo. Los venezolanos no respetarán este pacto ilegítimo”, sentenció.

Por su parte, Leonardo Vera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, matizó la interpretación general: “Trump pisa el acelerador y hace un anuncio donde distorsiona la comprensión de lo que se ha establecido para las partes. Termina haciendo entender que algunas reservas de crudo venezolano serán sumadas a las estadounidenses, y eso no es así. No es una transferencia de propiedad de los yacimientos”, detalló. “Lo que está pasando es que el país le da un acceso prioritario a ciertas empresas para la explotación de unos 17 campos, que serán cedidos para ser explotados en ciertas condiciones. No descarto que en esa operación estén participando empresas mixtas ya instaladas en el país”.