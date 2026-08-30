China endurece de manera estricta los controles sobre datos, contenido digital y sistemas automatizados: las razones

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Reuters.

China prepara una nueva etapa de control policial sobre el ciberespacio. El Ministerio de Seguridad Pública aprobó un nuevo reglamento que amplía y actualiza las herramientas de supervisión sobre redes, datos, información personal y sistemas digitales.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el 1 de octubre de 2026 y reemplazarán las reglas que regían desde 2018. El objetivo oficial es adaptar los controles al escenario actual de ciberseguridad y a las normas aprobadas durante los últimos años sobre datos e información personal.

El régimen de China amplía la vigilancia digital: inspecciones, controles de datos y nuevas facultades policiales. Foto: Freepik

El nuevo marco, denominado Medidas para la supervisión e inspección de la seguridad del ciberespacio por los órganos de seguridad pública, consta de 23 artículos y establece quiénes pueden ser inspeccionados, qué aspectos puede revisar la policía y qué mecanismos puede utilizar para detectar riesgos.

Qué podrá controlar la policía china

La normativa contempla controles sobre distintos actores vinculados con el entorno digital. Entre ellos aparecen operadores de redes, procesadores de datos y responsables del tratamiento de información personal, además de otros sujetos que puedan quedar comprendidos por las leyes vigentes.

Entre los aspectos que podrán ser revisados se encuentran:

Registros de usuarios y de actividad en internet.

Medidas de seguridad de redes y sistemas informáticos.

Protección de datos y de información personal.

Gestión de vulnerabilidades y riesgos de seguridad.

Sistemas y responsabilidades vinculadas con algoritmos.

Medidas destinadas a impedir la difusión de determinados contenidos.

Cumplimiento de las obligaciones previstas por las leyes chinas de ciberseguridad y protección de datos.

La norma también contempla controles relacionados con la seguridad ideológica y la denominada “orientación de contenidos”, cuando las inspecciones sean coordinadas con otras autoridades competentes.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: via REUTERS

Inspecciones online y controles a distancia

Una de las principales novedades es que las autoridades podrán realizar inspecciones directamente sobre el entorno digital para detectar posibles riesgos.

La policía podrá efectuar recorridos de información en línea, pruebas de capacidad de revisión de contenidos y escaneos de vulnerabilidades. Estas actividades deberán realizarse de manera que no afecten el funcionamiento normal de los sistemas inspeccionados.

Además, las autoridades policiales de nivel municipal o superior podrán realizar determinadas tareas de detección remota de vulnerabilidades y pruebas de penetración sobre redes y sistemas, bajo condiciones previamente establecidas.

En determinados casos, la autoridad deberá informar con anticipación al organismo inspeccionado sobre el momento y el alcance de las pruebas.

El régimen de China amplía la vigilancia digital: inspecciones, controles de datos y nuevas facultades policiales. Foto: Freepik

Qué puede ocurrir durante una inspección presencial

Las nuevas reglas también establecen procedimientos para las inspecciones realizadas físicamente.

Los agentes podrán ingresar a locales comerciales, centros de datos y espacios de trabajo, además de entrevistar a responsables de seguridad informática o de gestión de datos.

También estarán facultados para consultar y copiar información relacionada con el objeto de la inspección, comprobar el funcionamiento de las medidas de protección y realizar determinadas pruebas técnicas.

Cuando el inspeccionado sea una persona, la normativa establece que la inspección presencial corresponderá a la autoridad policial del lugar donde esa persona tenga su residencia habitual.

El régimen de China amplía la vigilancia digital: inspecciones, controles de datos y nuevas facultades policiales. Foto: Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP)

Nuevos controles sobre datos y algoritmos

El reglamento incorpora de manera explícita cuestiones que adquirieron mayor relevancia en los últimos años, como la seguridad de los datos, la protección de información personal y el uso de algoritmos.

Las autoridades podrán verificar si quienes procesan datos cumplen con las obligaciones establecidas por la legislación china y si cuentan con medidas destinadas a reducir vulnerabilidades y prevenir incidentes de seguridad.

La normativa también exige que determinados operadores implementen medidas para prevenir ataques informáticos, intrusiones y virus, además de establecer procedimientos para responder ante vulnerabilidades detectadas.

La policía podrá emitir advertencias y citar a responsables

El nuevo sistema no contempla únicamente sanciones. Cuando durante una inspección se detecte un riesgo de seguridad que todavía no constituya una infracción, las autoridades podrán emitir una carta de advertencia para exigir que se adopten medidas preventivas.

En situaciones consideradas de mayor gravedad, las autoridades también podrán citar a responsables de organizaciones o individuos para solicitar explicaciones y exigir medidas destinadas a corregir los riesgos detectados.

La normativa establece además que, cuando existan riesgos importantes relacionados con datos o información personal, determinados responsables podrán ser llamados a reuniones por las autoridades policiales.

El régimen de China amplía la vigilancia digital: inspecciones, controles de datos y nuevas facultades policiales. Foto: Freepik

Qué dice China sobre las nuevas medidas

El Ministerio de Seguridad Pública sostiene que las nuevas reglas buscan fortalecer la supervisión de la seguridad del ciberespacio, mejorar la coordinación entre organismos y evitar inspecciones repetidas que generen cargas innecesarias para las empresas.

El reglamento también establece mecanismos de cooperación entre la policía y otras autoridades vinculadas con la seguridad de redes, datos y sectores específicos.

Además, la norma fija obligaciones para los propios agentes y para las empresas de seguridad informática que puedan colaborar durante las inspecciones. Quienes participen deberán proteger los secretos de Estado, secretos comerciales, información personal y privacidad a los que tengan acceso durante los controles.

Una nueva etapa en el control del ciberespacio chino

Las nuevas disposiciones se suman a un conjunto de leyes y regulaciones que en los últimos años ampliaron el marco de ciberseguridad, protección de datos e información personal en China.

El régimen de China amplía la vigilancia digital: inspecciones, controles de datos y nuevas facultades policiales. Foto: Unplash.

La normativa aprobada en agosto reemplazará oficialmente, desde el 1 de octubre, las reglas de supervisión de internet de 2018. Según las autoridades, la actualización responde a los cambios tecnológicos y al desarrollo de nuevas leyes sobre seguridad de datos e información personal.

El nuevo esquema le permitirá a la policía combinar inspecciones online, controles presenciales, análisis de vulnerabilidades y revisión de información para supervisar el cumplimiento de las obligaciones digitales establecidas por el Estado chino.

De esta manera, Beijing avanza en la actualización de su sistema de vigilancia y control del ciberespacio, con un marco que incorpora herramientas de inspección adaptadas al crecimiento de los datos, los algoritmos y los servicios digitales.

Fuente: Ministerio de Seguridad Pública de China, según la normativa oficial publicada el 6 de agosto de 2026 y con entrada en vigor prevista para el 1 de octubre.

China en alerta

El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China examinó esta semana un proyecto de revisión de la Ley de Movilización de Defensa Nacional (vigente desde 2010).

El borrador de la revisión de la ley fue presentado y discutido por los altos legisladores chinos en el Comité Permanente de la APN.

El objetivo de la norma es actualizar el marco legal de 2010 para adaptarlo al desarrollo socioeconómico del país y a las nuevas exigencias de modernización y preparación militar.

La ley primigenia fue aprobada originalmente en febrero de 2010 y otorga facultades para coordinar recursos civiles y estatales en situaciones de emergencia o defensa nacional.