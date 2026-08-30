Catamarca fue sede del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas. Foto: Encuentro Federal de Mujeres Peronistas

Mujeres y dirigentas políticas de diversos puntos de la Argentina mantuvieron un encuentro en la localidad de Valle Viejo, Catamarca. La jornada se llevó a cabo en el marco de una cumbre orientada al debate de proyectos estratégicos y la puesta en común de experiencias territoriales para abordar la crisis económica y social que atraviesa el país.

La cumbre estuvo impulsada por la vicepresidenta del Partido Justicialista (PJ) Nacional y titular del PJ catamarqueño, Lucía Corpacci. El encuentro se estructuró a través de mesas temáticas diseñadas para elaborar diagnósticos colectivos sobre soberanía económica, endeudamiento familiar, deuda externa, impacto de la Inteligencia Artificial y el retroceso de las políticas de género bajo la gestión del presidente Javier Milei.

Catamarca fue sede del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas. Foto: Encuentro Federal de Mujeres Peronistas

En el marco de la cumbre y al acercarse el cuarto aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, las participantes renovaron el reclamo por su libertad y señalaron que la proscripción de la exmandataria representa una restricción severa a los derechos democráticos de millones de mujeres peronistas que se ven imposibilitadas de votarla.

Entre las principales figuras que formaron parte del encuentro se destacaron legisladoras y referentes nacionales como:

Paula Penacca

Teresa García

Juliana di Tullio

Lucía Cámpora

Cecilia Moreau

Jimena López

Julia Strada

Florencia López

Gabriela Pedralli

Magdalena Sierra

Estela Díaz

Kelly Olmos

Estela Neder

Catamarca fue sede del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas Foto: Encuentro Federal de Mujeres Peronistas

Durante su discurso de apertura y cierre, Lucía Corpacci enfatizó la importancia de la unidad sectorial y el recambio generacional dentro del movimiento. “Está la esperanza de reconstruir confianza entre las mujeres del peronismo, que es una exigencia que nos está poniendo el pueblo argentino que la está pasando muy mal. Que hayamos tomado la decisión de, viniendo de distintas vertientes, dejar eso de lado y decir ‘nos juntamos a reflexionar, a pensar’, es lo más valioso”, afirmó la senadora nacional.

En última instancia, ponderó la masiva presencia de cuadros jóvenes en las mesas de trabajo. “Es esperanzador. Necesitamos que los cuadros políticos jóvenes estén presentes, vayan ocupando los lugares y se vayan preparando. Necesitamos cuadros formados, con convicciones, con ganas y con energía para hacerse cargo del gobierno”, concluyó.