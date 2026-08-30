La “vecina” de Cristina Kirchner, cada vez más complicada: propiedades de lujo y contratos bajo la lupa de la Justicia

María Soledad Calle. Foto: La Nación.

El patrimonio de María Soledad Calle, investigada en una causa judicial por presunta administración fraudulenta de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica, volvió a quedar bajo la lupa. Según una investigación publicada por LA NACIÓN, documentos oficiales muestran que Calle figura como propietaria de dos nuevos inmuebles: un dúplex de unos 170 metros cuadrados en el barrio privado La Reserva de Cardales y una casa de tres plantas ubicada en el centro de Campana.

De acuerdo con las estimaciones de inmobiliarias de la zona y fuentes oficiales consultadas por ese medio, ambas propiedades tendrían un valor conjunto de al menos US$450.000. A esos bienes se suman el departamento ubicado en San José 1111, en el mismo edificio donde reside Cristina Kirchner, y un automóvil BMW valuado en unos US$70.000.

El departamento en La Reserva de Cardales

Según la documentación a la que accedió LA NACIÓN, Calle figura como propietaria de un departamento y una cochera dentro del barrio privado La Reserva de Cardales.

El inmueble se encuentra identificado dentro del complejo como Torre 2 “G Oeste”. Se trata de un cuatro ambientes de aproximadamente 170 metros cuadrados, con vista al campo de golf. Como referencia del valor de la propiedad, un aviso inmobiliario ofrece un departamento de características similares por US$265.000.

“Gran Duplex con 3 Dormitorios, el principal en Suite con vestidor. Una hermosa terraza para disfrutar las tardes en La Reserva Cardales. Cuenta con calefacción por piso radiante y A/A. Amplia cocina integrada al living comedor”, señala el aviso.

Además, de acuerdo con el resumen de expensas, Calle paga por ese inmueble $696.708,42 y registra una deuda de $1.280.074,3, según la documentación mencionada por el medio.

Informe de dominio sobre inmuebles en la provincia de Buenos Aires a nombre de María Soledad Calle. Foto: La Nación.

Una casa de tres plantas en Campana, junto a una obra de la UOM

La investigación también señala que Calle figura como propietaria de una casa de tres plantas en la calle Belgrano, en el centro de Campana.

La particularidad es que el inmueble se encuentra junto a un edificio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que está en construcción desde hace más de un año y medio y que fue proyectado como la nueva sede del sindicato en la ciudad.

La obra ya había quedado en el centro de una investigación policial. En 2024, el tesorero y otro empleado de la UOM fueron asaltados mientras trasladaban dinero destinado a la construcción. Según la reconstrucción, los delincuentes interceptaron a los trabajadores y se llevaron dos mochilas que contenían US$150 millones.

“Solo pidieron las mochilas”, declaró ante la Justicia uno de los empleados de la UOM, en una frase que hizo presumir que los asaltantes podían contar con información previa sobre el traslado. El trabajador también señaló que se dirigían a una “cueva” en la Ciudad de Buenos Aires.

Un empleado de la UOM declaró ante la Justicia que les robaron US$ 150 millones para la construcción del edificio. Foto: La Nación.

Sobre la construcción de la nueva sede sindical, Ángel Derosso, uno de los gremialistas que impulsó la intervención de la UOM y posteriormente se presentó como querellante en la causa, cuestionó el proyecto.

“Para ese edificio al que le llaman ‘inteligente’ se destinaron más de $1000 millones. Tiene hasta gimnasio, parrilla y salón de eventos. Es un despropósito total o un lavado de dinero”, le dijo a LA NACIÓN.

La causa que investiga el manejo de fondos de la UOM

El patrimonio de Calle quedó bajo análisis en el marco de la investigación judicial que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. El expediente analiza un contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y USEM SA, una empresa vinculada a Calle, para administrar parte de los fondos del sindicato.

Según las denuncias incorporadas a la causa, USEM habría recibido una comisión equivalente al 0,5% de los aportes sindicales, lo que habría representado ingresos de alrededor de $100 millones mensuales.

A la izquierda de la casa de Soledad Calle está el edificio "inteligente" de la UOM. Foto: La Nación.

En marzo, Ercolini ordenó un allanamiento en la sede nacional de la UOM a partir de la investigación sobre el contrato con USEM. En los últimos días, además, el interventor de la UOM, Alberto Biglieri, suspendió preventivamente los contratos con USEM mientras avanza una auditoría sobre los fondos sindicales y desvinculó a Calle de la organización. La medida fue adoptada en el marco de la investigación judicial.

¿Qué dijo María Soledad Calle?

Frente a las acusaciones, Calle rechazó las versiones y aseguró que se trata de una disputa interna dentro del sindicalismo.

En diálogo con LA NACIÓN, Calle sostuvo: “Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.

En relación con el departamento de San José 1111, ubicado debajo del inmueble donde vive Cristina Kirchner, agregó: “No compré nada”.

El departamento de San José 1111 había sido mencionado días atrás en una investigación, que informó que el inmueble fue escriturado en agosto de 2025 por aproximadamente US$189.000. Calle también quedó vinculada a la compra del 50% de un BMW M135 X Drive valuado en unos US$70.000.

La casa con pileta y una moto BMW

La vivienda de la calle Belgrano cuenta con varios ambientes y una terraza con vista al jardín y a una pileta. Desde el exterior, un amplio paredón blanco impide observar el interior de la propiedad. En el ingreso también fue registrada una moto BMW R nine T 1200, cuyo valor estimado ronda los US$20.000.

Con la vista aérea se ve el jardín y la pileta. En un patio en la parte delantera aparece la moto BMW. Foto: La Nación.

Según la investigación periodística, el vehículo figura registrado a nombre de una mujer con domicilio en Campana, mientras que el autorizado para conducirlo sería Federico Darío Monzón, señalado como socio de Calle en la empresa Grupo Vertice Global.

Crédito de la información: investigación original de Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi para LA NACION, publicada el 29 de agosto de 2026.