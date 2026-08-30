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El mensaje de Ángel Correa al “Chacho” Coudet tras la victoria de River ante Banfield: “Él es el que armó este equipo”

El delantero le dedicó el triunfo a Eduardo “Chacho” Coudet luego de su salida como entrenador de River tras la dura eliminación por Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El delantero de River le dedicó el triunfo al "Chacho" Coudet.
El delantero de River le dedicó el triunfo al "Chacho" Coudet. Foto: Captura de pantalla ESPN
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River le ganó a Banfield por 3 a 2 y volvió al triunfo después de la eliminación ante Independiente Santa Fe de Colombia por Copa Sudamericana. En el debut de Ponzio como entrenador, Ángel Correa, uno de los goleadores de la jornada, habló post partido y le dedicó el triunfo a Eduardo “Chacho” Coudet.

“Prácticamente no hice la pretemporada con el equipo, algunos de mis compañeros tampoco, los que íbamos llegando, íbamos entrando”, expresó Correa en primera instancia en declaraciones a la transmisión oficial. El delantero, quien convirtió uno de los tres goles de River ante Banfield, destacó a Coudet y le dedicó el triunfo.

Video: ESPN.

Dejame agradecerle al Chacho que él es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él que seguramente la estará pasando mal”, dijo Correa. Además, reveló la importancia del ahora extécnico del Millonario en su llegada al club.

En lo personal, a mi me ayudó muchísimo. La estaba pasando mal en México y él estuvo ahí para que no me caiga. Gracias a él estoy acá defendiendo esta camiseta hoy. Me hubiese gustado el otro día en Copa poder haber ayudado al equipo con un gol para que siguiera con nosotros, pero bueno, lamentablemente es fútbol, no quiso entrar el otro día, hoy sí, así que a seguir para adelante”, concluyó Correa.

River PlateÁngel CorreaEduardo Coudet
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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