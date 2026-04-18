Instituto Vs Estudiantes Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Instituto vs. Estudiantes, por Torneo Apertura 2026? El partido se juega este Sábado, 18/04/2026, a partir de las 17:15hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.

¿Por dónde ver en vivo Instituto vs. Estudiantes, por Torneo Apertura 2026? El encuentro entre Instituto y Estudiantes se podrá ver en directo por TNT Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Instituto vs. Estudiantes, por Torneo Apertura 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Mastrángelo, Hernán, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Instituto choca ante Estudiantes, en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Mario Alberto Kempes ya está lista para que el balón comience a moverse a las 17:15, y tú no te lo puedes perder.