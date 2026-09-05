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River Plate vs. Independiente Riv. (M): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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River vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
River vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre River Plate y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 19:15 en el estadio Estadio Mas Monumental de C.A.B.A.. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Clausura 2026?

El partido se juega este Domingo, 06/09/2026, a partir de las 19:15hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre River Plate y Independiente Riv. (M) se podrá ver en directo por TNT Sports Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Independiente Riv. (M), por Torneo Clausura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ramírez, Nicolás, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Cómo se juega el Torneo Clausura

El Torneo Clausura está conformado por 30 equipos divididos en dos zonas (A y B) de 15 clubes cada una. Los participantes disputan 16 fechas en la fase regular (todos contra todos en sus grupos más un clásico y un interzonal).

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, donde se enfrentarán entre sí: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B y así sucesivamente. Además, los octavos, cuartos y las semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla, mientras que la final se jugará en cancha neutral.

Desde la instancia de 8vos en adelante se llevará a cabo un sistema a partido único, en donde en caso de empate, se jugará una instancia de dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para definir un ganador.

Qué equipos juegan en la Zona A del Torneo Clausura 2026

La Zona A del Torneo Clausura 2026 está conformada por: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

Qué equipos juegan en la Zona B del Torneo Clausura 2026

La Zona B del Torneo Clausura 2026 está conformada por: River, Racing, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Tucumán, Belgrano, Tigre, Sarmiento de Junín, Barracas Central, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

Cómo se define la clasificación a las copas internacionales

La tabla anual de la Liga Profesional 2026 definirá a los clasificados del fútbol argentino para las copas Libertadores y Sudamericana del 2027. La misma suma los puntos de 32 partidos de la primera fase, tanto del Apertura como del Clausura.

Los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberan su lugar en caso de estar en puestos de clasificación. Además, si un equipo argentino gana la Libertadores o Sudamericana 2026, también liberaría un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual.

Quién clasifica a la Copa Libertadores 2027

Campeón del Torneo Apertura 2026

Campeón del Torneo Clausura 2026

Campeón de la Copa Argentina 2026

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

Quién clasifica a la Copa Sudamericana 2027

4° de la tabla anual

5° de la tabla anual

6° de la tabla anual

7° de la tabla anual

8° de la tabla anual

9° de la tabla anual

Quién salió campeón del fútbol argentino: los ganadores de los últimos torneos

Los últimos campeones del fútbol argentino son:

  • Torneo Apertura 2025: Platense
  • Campeón Tabla Anual 2025: Rosario Central
  • Torneo Clausura 2025: Estudiantes de La Plata
  • Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia de Mendoza
  • Trofeo de Campeones 2025: Estudiantes LP
  • Torneo Apertura 2026: Belgrano
River PlateIndependiente RivadaviaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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