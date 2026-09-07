El secreto verde de Palermo: el sueño de Carlos Thays, un laboratorio de plantas y el experimento que cambió la yerba mate

Jardín Botánico Foto: Argentina.gob.ar

En una de las zonas más transitadas de Palermo existe un lugar donde el ritmo de Buenos Aires parece detenerse. Al atravesar la entrada del Jardín Botánico Carlos Thays, el ruido de las avenidas Santa Fe y Las Heras comienza a desaparecer entre senderos, invernaderos y especies provenientes de distintas partes del planeta.

Sin embargo, este histórico espacio verde no nació únicamente para ofrecer sombra y tranquilidad. Desde sus comienzos tuvo una misión mucho más ambiciosa: convertirse en un centro dedicado al estudio, la aclimatación y la reproducción de plantas argentinas y extranjeras.

La visión de Carlos Thays que transformó Buenos Aires

Carlos Thays nació en París en 1849 como Jules Charles Thays. Llegó a la Argentina en 1888 para participar en el diseño del Parque Sarmiento de Córdoba, pero aquella visita terminó cambiando definitivamente el paisaje del país.

Carlos Thays, paisajista Foto: Instagram @buenosaires.ar

En 1891 fue designado director de Parques y Paseos de Buenos Aires. Desde ese cargo impulsó una transformación urbana basada en una idea novedosa para la época: los espacios verdes no debían ser simples decoraciones, sino lugares capaces de mejorar la vida cotidiana, educar a los vecinos y favorecer la investigación científica.

El 22 de febrero de 1892 presentó ante la Municipalidad el proyecto de un “jardín botánico de aclimatación”. El terreno elegido estaba ubicado cerca del Parque 3 de Febrero y del entonces Jardín Zoológico.

Seis años de trabajo para crear un mundo en Palermo

La construcción y organización del predio demandó seis años. Finalmente, el 7 de septiembre de 1898, el Jardín Botánico abrió sus puertas al público con una superficie aproximada de 7,7 hectáreas.

Thays distribuyó las especies según su procedencia geográfica, sus familias botánicas y sus posibles usos. Parte del terreno fue destinada a representar la flora argentina, mientras que otros sectores recibieron ejemplares de Europa, Asia, África, Oceanía y América del Norte.

Jardín Botánico Carlos Thays Foto: Pixabay

De esta manera, tipas, jacarandás, lapachos, quebrachos, palos borrachos y aguaribayes comenzaron a convivir con plantas llegadas desde otros continentes. Cada sendero pasó a funcionar como un pequeño mapa vegetal del mundo.

El diseño también combinó distintos estilos paisajísticos. La influencia francesa puede observarse en los canteros geométricos y simétricos. El estilo inglés aparece en los caminos curvos, los desniveles y la disposición aparentemente espontánea de la vegetación. También existen sectores inspirados en los antiguos jardines romanos.

El experimento que cambió la producción de yerba mate

Uno de los episodios más sorprendentes de la historia del Jardín Botánico está relacionado con la yerba mate.

A fines del siglo XIX, la Argentina dependía principalmente de la yerba importada desde Paraguay y Brasil. El gran problema para producirla en el país era la dificultad para lograr que sus semillas germinaran.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.

En 1895, Thays recibió semillas y plantas procedentes de Paraguay. Después de realizar diferentes pruebas, desarrolló un procedimiento que incluía su preparación e inmersión en agua caliente para facilitar la germinación.

El experimento ayudó a impulsar el cultivo de yerba mate en territorio argentino y confirmó la verdadera función del Botánico. No era solamente un parque elegante: en pleno Palermo funcionaba un laboratorio vegetal capaz de generar conocimientos con impacto productivo y económico.

La casona donde vivió Carlos Thays

Dentro del predio se destaca una construcción de ladrillos rojizos levantada en 1881, cuyo diseño estuvo a cargo del ingeniero militar polaco Jordán Wysocki.

Antes de la creación del jardín, allí funcionaron diferentes dependencias estatales. Durante parte de las obras, Carlos Thays vivió en la casona junto a su familia, lo que le permitió supervisar diariamente la plantación de especies y la apertura de los senderos.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El Jardín Botánico también conserva cinco invernaderos. El principal, realizado en hierro y vidrio, llegó desde Francia a fines del siglo XIX. Su estructura permitió albergar plantas que necesitaban condiciones de temperatura y humedad diferentes a las de Buenos Aires.

Esculturas y secretos entre los árboles

El recorrido por el Botánico no se limita a las plantas. En sus caminos se distribuyen más de treinta obras de arte, entre monumentos, bustos, fuentes y esculturas.

Entre las piezas más destacadas aparecen “Saturnalia”, de Ernesto Biondi, y “Los primeros fríos”, de Miguel Blay Fábregas. También existen esculturas inspiradas en movimientos de la Sexta Sinfonía de Beethoven.

Es un edificio histórico de estilo inglés diseñado por el ingeniero Jordan Wysocki Foto: Instagram @buenosairesjardin

Otro objeto llamativo es la Columna Meteorológica, creada a partir de un encargo de la colectividad austrohúngara por el Centenario de la Revolución de Mayo. La estructura combina instrumentos científicos, referencias zodiacales y una representación del planeta.

Estos elementos demuestran que el proyecto buscó reunir en un mismo espacio naturaleza, ciencia, historia y arte.

El monumento vivo que resiste en Buenos Aires

En 1937, el jardín recibió oficialmente el nombre de Carlos Thays, en homenaje a su creador. Décadas después, en abril de 1996, fue declarado Monumento Histórico Nacional por el valor de sus edificios, colecciones y paisajes.

En la actualidad conserva alrededor de 1.580 especies vegetales, además de circuitos educativos, colecciones artísticas, una biblioteca infantil, un jardín de mariposas y espacios dedicados a la interpretación botánica.

Más de 125 años después de su inauguración, el sueño de Thays permanece vivo. En medio del tránsito, los colectivos y el movimiento constante de Palermo, sus portones protegen un universo diferente.

Allí, cada árbol guarda una historia, cada escultura conserva una época y cada sendero recuerda que Buenos Aires también construyó su identidad a partir de la naturaleza.