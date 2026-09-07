comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El secreto verde de Palermo: el sueño de Carlos Thays, un laboratorio de plantas y el experimento que cambió la yerba mate

Detrás de sus portones, el Jardín Botánico de Buenos Aires conserva árboles centenarios, esculturas y una historia sorprendente. El ambicioso proyecto de Carlos Thays no fue pensado solamente como un paseo: también funcionó como escuela, museo y laboratorio a cielo abierto.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jardín Botánico
Jardín Botánico Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una de las zonas más transitadas de Palermo existe un lugar donde el ritmo de Buenos Aires parece detenerse. Al atravesar la entrada del Jardín Botánico Carlos Thays, el ruido de las avenidas Santa Fe y Las Heras comienza a desaparecer entre senderos, invernaderos y especies provenientes de distintas partes del planeta.

Sin embargo, este histórico espacio verde no nació únicamente para ofrecer sombra y tranquilidad. Desde sus comienzos tuvo una misión mucho más ambiciosa: convertirse en un centro dedicado al estudio, la aclimatación y la reproducción de plantas argentinas y extranjeras.

La visión de Carlos Thays que transformó Buenos Aires

Carlos Thays nació en París en 1849 como Jules Charles Thays. Llegó a la Argentina en 1888 para participar en el diseño del Parque Sarmiento de Córdoba, pero aquella visita terminó cambiando definitivamente el paisaje del país.

Carlos Thays, paisajista Foto: Instagram @buenosaires.ar

En 1891 fue designado director de Parques y Paseos de Buenos Aires. Desde ese cargo impulsó una transformación urbana basada en una idea novedosa para la época: los espacios verdes no debían ser simples decoraciones, sino lugares capaces de mejorar la vida cotidiana, educar a los vecinos y favorecer la investigación científica.

Contenido Recomendado

Nació en Alemania, gobernó las Islas Malvinas y su tumba aún puede visitarse en Recoleta

Nació en Alemania, gobernó las Islas Malvinas y su tumba aún puede visitarse en Recoleta

Respetado por San Martín y detestado por Sarmiento:el prócer argentino que no tiene feriado ni calles con su nombre en CABA

Respetado por San Martín y detestado por Sarmiento: el prócer argentino que no tiene feriado ni calles con su nombre en CABA

El 22 de febrero de 1892 presentó ante la Municipalidad el proyecto de un “jardín botánico de aclimatación”. El terreno elegido estaba ubicado cerca del Parque 3 de Febrero y del entonces Jardín Zoológico.

Seis años de trabajo para crear un mundo en Palermo

La construcción y organización del predio demandó seis años. Finalmente, el 7 de septiembre de 1898, el Jardín Botánico abrió sus puertas al público con una superficie aproximada de 7,7 hectáreas.

Thays distribuyó las especies según su procedencia geográfica, sus familias botánicas y sus posibles usos. Parte del terreno fue destinada a representar la flora argentina, mientras que otros sectores recibieron ejemplares de Europa, Asia, África, Oceanía y América del Norte.

Jardín Botánico Carlos Thays Foto: Pixabay

De esta manera, tipas, jacarandás, lapachos, quebrachos, palos borrachos y aguaribayes comenzaron a convivir con plantas llegadas desde otros continentes. Cada sendero pasó a funcionar como un pequeño mapa vegetal del mundo.

El diseño también combinó distintos estilos paisajísticos. La influencia francesa puede observarse en los canteros geométricos y simétricos. El estilo inglés aparece en los caminos curvos, los desniveles y la disposición aparentemente espontánea de la vegetación. También existen sectores inspirados en los antiguos jardines romanos.

El experimento que cambió la producción de yerba mate

Uno de los episodios más sorprendentes de la historia del Jardín Botánico está relacionado con la yerba mate.

A fines del siglo XIX, la Argentina dependía principalmente de la yerba importada desde Paraguay y Brasil. El gran problema para producirla en el país era la dificultad para lograr que sus semillas germinaran.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.
Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Turismo Buenos Aires.

En 1895, Thays recibió semillas y plantas procedentes de Paraguay. Después de realizar diferentes pruebas, desarrolló un procedimiento que incluía su preparación e inmersión en agua caliente para facilitar la germinación.

El experimento ayudó a impulsar el cultivo de yerba mate en territorio argentino y confirmó la verdadera función del Botánico. No era solamente un parque elegante: en pleno Palermo funcionaba un laboratorio vegetal capaz de generar conocimientos con impacto productivo y económico.

La casona donde vivió Carlos Thays

Dentro del predio se destaca una construcción de ladrillos rojizos levantada en 1881, cuyo diseño estuvo a cargo del ingeniero militar polaco Jordán Wysocki.

Antes de la creación del jardín, allí funcionaron diferentes dependencias estatales. Durante parte de las obras, Carlos Thays vivió en la casona junto a su familia, lo que le permitió supervisar diariamente la plantación de especies y la apertura de los senderos.

Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.
Jardín Botánico Carlos Thays. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El Jardín Botánico también conserva cinco invernaderos. El principal, realizado en hierro y vidrio, llegó desde Francia a fines del siglo XIX. Su estructura permitió albergar plantas que necesitaban condiciones de temperatura y humedad diferentes a las de Buenos Aires.

Esculturas y secretos entre los árboles

El recorrido por el Botánico no se limita a las plantas. En sus caminos se distribuyen más de treinta obras de arte, entre monumentos, bustos, fuentes y esculturas.

Entre las piezas más destacadas aparecen “Saturnalia”, de Ernesto Biondi, y “Los primeros fríos”, de Miguel Blay Fábregas. También existen esculturas inspiradas en movimientos de la Sexta Sinfonía de Beethoven.

Es un edificio histórico de estilo inglés diseñado por el ingeniero Jordan Wysocki Foto: Instagram @buenosairesjardin

Otro objeto llamativo es la Columna Meteorológica, creada a partir de un encargo de la colectividad austrohúngara por el Centenario de la Revolución de Mayo. La estructura combina instrumentos científicos, referencias zodiacales y una representación del planeta.

Estos elementos demuestran que el proyecto buscó reunir en un mismo espacio naturaleza, ciencia, historia y arte.

El monumento vivo que resiste en Buenos Aires

En 1937, el jardín recibió oficialmente el nombre de Carlos Thays, en homenaje a su creador. Décadas después, en abril de 1996, fue declarado Monumento Histórico Nacional por el valor de sus edificios, colecciones y paisajes.

En la actualidad conserva alrededor de 1.580 especies vegetales, además de circuitos educativos, colecciones artísticas, una biblioteca infantil, un jardín de mariposas y espacios dedicados a la interpretación botánica.

Más de 125 años después de su inauguración, el sueño de Thays permanece vivo. En medio del tránsito, los colectivos y el movimiento constante de Palermo, sus portones protegen un universo diferente.

Allí, cada árbol guarda una historia, cada escultura conserva una época y cada sendero recuerda que Buenos Aires también construyó su identidad a partir de la naturaleza.

HistoriaJardín BotánicoPalermo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. La localidad de La Matanza que nació entre antiguas estancias, albergó a Juan Manuel de Rosas y cambió su historia con la industria

    La localidad de La Matanza que nació entre antiguas estancias, albergó a Juan Manuel de Rosas y cambió su historia con la industria

  2. Nació en Alemania, gobernó las Islas Malvinas y su tumba aún puede visitarse en Recoleta

    Nació en Alemania, gobernó las Islas Malvinas y su tumba aún puede visitarse en Recoleta

  3. Respetado por San Martín y detestado por Sarmiento:el prócer argentino que no tiene feriado ni calles con su nombre en CABA

    Respetado por San Martín y detestado por Sarmiento: el prócer argentino que no tiene feriado ni calles con su nombre en CABA

  4. Fue el corazón industrial de Barracas, quedó abandonada por 30 años y ahora vuelve a la vida

    Fue el corazón industrial de Barracas, quedó abandonada por 30 años y ahora vuelve a la vida

  5. Charles Boycott:nadie quiso trabajar para él, todo un pueblo le dio la espalda y su apellido se convirtió en protesta mundial

    Charles Boycott: nadie quiso trabajar para él, todo un pueblo le dio la espalda y su apellido se convirtió en protesta mundial
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reúne a su Gabinete este lunes en Casa Rosada con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes principales

Javier Milei reúne a su Gabinete este lunes en Casa Rosada con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes principales

Malvinas:la ruta comercial con Chile que reaviva una histórica tensión en el Atlántico Sur

El Congreso debatirá las iniciativas de Javier Milei sobre Malvinas:cómo se proyecta la futura sesión en Diputados y el Senado

Se abre esta semana el debate en el Senado sobre el BCRA, uno de los proyectos más sensibles para el gobierno:el punto que puede complicar la votación

Economía

El final de 20 sucursales:se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

El final de 20 sucursales: se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos

Oficial y confirmado:cuánto cobran los choferes de colectivo en septiembre con aumento y viáticos

ANSES activa nuevos pagos esta semana:qué DNI cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó el aumento de la PUAM para septiembre 2026:cuánto queda con el bono

Internacionales

Operación Statewide Shield:cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Operación Statewide Shield: cuáles serán los próximos pasos tras localizar a 163 menores

Túnel de Agua Negra:cómo funciona la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Un avión de Amazon Air se salió de pista y se incendió en el Aeropuerto de Miami:al menos 5 muertos

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral