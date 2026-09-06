Malvinas: la ruta comercial con Chile que reaviva una histórica tensión en el Atlántico Sur

Malvinas: la ruta comercial con Chile que alarma a Argentina Foto: discovertravelnews

Una nueva ruta marítima podría alterar el escenario comercial y diplomático del extremo sur del continente. Los días 28 y 29 de septiembre de 2026, representantes empresariales de las Islas Malvinas participarán de una ronda de negocios en Punta Arenas, donde se reunirán con proveedores, operadores portuarios y compañías de la región chilena de Magallanes.

El objetivo será avanzar en una conexión marítima directa entre Chile y el archipiélago, cuyo primer viaje podría realizarse durante noviembre.

La iniciativa contempla el envío de alimentos frescos, frutas, verduras, vinos, repuestos, materiales para la construcción y gas licuado, entre otros productos. De concretarse, Punta Arenas recuperaría un papel estratégico como centro de abastecimiento de las islas.

Una ruta más corta para abastecer a las Islas Malvinas

La geografía explica gran parte del interés empresarial. Mientras que la conexión con Montevideo implica un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros, el trayecto desde Punta Arenas permitiría reducir aproximadamente a la mitad esa distancia.

Para las empresas chilenas, esto representa una oportunidad para colocar productos con menores costos de transporte y tiempos de entrega más breves.

Ushuaia y las Islas Malvinas: la ubicación estratégica que pocos conocen Foto: Wikipedia

La operación estaría a cargo de Easter Island Naviera, una compañía chilena vinculada al transporte de cargas. La propuesta también cuenta con el impulso de la Falkland Islands Development Corporation, organismo que promueve el desarrollo comercial del territorio administrado por el Reino Unido.

La feria empresarial reunirá a compañías de los sectores de construcción, alimentos, vehículos, servicios y logística. Además, se ofreció asistencia financiera a firmas isleñas interesadas en viajar, con una cobertura parcial de los gastos.

El negocio millonario que Punta Arenas busca recuperar

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es uno de los principales promotores del proyecto. Según sus estimaciones, las islas representan un mercado con una capacidad de compra cercana a los 20 millones de dólares anuales.

La relación comercial entre Punta Arenas y Malvinas no es nueva. Durante décadas existió un intercambio favorecido por la cercanía geográfica y por las necesidades de abastecimiento del archipiélago.

Entre Punta Arenas y Puerto Argentino existen aproximadamente 898 kilómetros, una distancia considerablemente menor que la que separa a las islas de otros puertos sudamericanos.

Punta Arenas, Chile. Foto: Unsplash

Ese vínculo perdió fuerza luego de la guerra de 1982 y volvió a encontrar obstáculos en 2011, cuando los países del Mercosur y los Estados asociados acordaron impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que navegaran con la bandera utilizada por las autoridades isleñas.

Los promotores del nuevo servicio aseguran que el barco operaría con otra bandera y que, por ese motivo, no quedaría alcanzado por aquella restricción regional.

Por qué la iniciativa genera preocupación en la Argentina

Para la Argentina, el proyecto no puede ser leído solamente como un acuerdo entre empresas privadas. Una ruta regular de abastecimiento fortalecería la economía del territorio administrado por el Reino Unido y ampliaría su integración logística con Sudamérica.

También vuelve a cobrar importancia el Decreto 256/2010, que establece la autorización previa para determinados buques que pretendan transitar entre puertos argentinos y las Islas Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur.

Islas Malvinas Foto: Cipo360

El caso expone, además, una situación diplomática sensible. Chile sostiene oficialmente su respaldo a los derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas y reclama la reanudación de las negociaciones entre Buenos Aires y Londres. Sin embargo, autoridades municipales y sectores empresariales de Magallanes impulsan una conexión que podría consolidar el abastecimiento del archipiélago.

Una disputa que comenzó mucho antes de 1982

La cuestión Malvinas no nació con la guerra. Según la posición argentina, las islas estuvieron bajo jurisdicción española y fueron heredadas por las Provincias Unidas después del proceso de independencia.

En 1820 se realizó una toma formal de posesión y en 1829 se designó a Luis Vernet como comandante político y militar. El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas desplazaron a las autoridades argentinas. Desde entonces, la Argentina mantiene de manera ininterrumpida su reclamo de soberanía.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Otro momento fundamental ocurrió el 16 de diciembre de 1965, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065. El documento reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.

La guerra iniciada el 2 de abril de 1982 interrumpió los acercamientos diplomáticos y dejó una herida profunda. Durante el conflicto murieron 649 militares argentinos, además de las consecuencias humanas que afectaron a veteranos y familiares durante las décadas siguientes.

Una conexión comercial con impacto geopolítico

La eventual salida del primer barco en noviembre sería mucho más que una novedad para el comercio marítimo. Podría modificar el abastecimiento de las islas, devolverle centralidad económica a Punta Arenas y abrir un nuevo foco de discusión regional.

En el Atlántico Sur, cada ruta, cada puerto y cada operación comercial tienen consecuencias diplomáticas. Detrás del transporte de alimentos, materiales o repuestos aparece una disputa atravesada por la soberanía, los recursos naturales y el control estratégico de una región clave.