River Plate vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

River Plate vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (29) Gonzalo Montiel
- (3) Francisco Ortega
- (30) Nicolás Otamendi
- (13) Lautaro Rivero
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (26) Tomás Galván
- (6) Aníbal Moreno
- (18) Lucas Beltrán
- (10) Ángel Correa
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (31) Facundo González
- (20) Giovanni González
- (43) Valentín Lucero
- (2) Tobías Ramírez Cardozo
- (8) Mauro Arambarri
- (27) Santiago Espindola
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (19) Rafael Santos Borré
- (9) Sebastián Driussi
Entrenador: Leonardo Ponzio
Formación confirmada de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (4) Ezequiel Cannavó
- (43) Gonzalo Escudero
- (38) Mateo Martinez
- (19) Ignacio Rodríguez
- (5) Matías Kranevitter
- (20) Gastón Lodico
- (46) Alejandro Tello
- (11) Matías Zaracho
- (17) Tomás Conechny
- (9) Adrián Martínez
Suplentes
- (30) Matías Tagliamonte
- (4) Juan Ignacio Barinaga
- (23) Nazareno Colombo
- (2) Matías Pérez
- (24) Adrián Fernández
- (16) Ulises Ortegoza
- (33) Leonel Pérez
- (32) Lautaro Díaz
- (40) Francisco Fraga
- (22) Elías Torres
- (7) Duván Vergara
Entrenador: Sebastián Romero
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de River Plate y Racing Club?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
River Plate vs. Racing Club:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.