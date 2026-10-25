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River Plate vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre River Plate y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada de River Plate vs Racing por el Torneo Clausura.
River Plate vs Racing por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy River Plate choca ante Racing Club, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Monumental ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.

River Plate vs Racing Club por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (3) Francisco Ortega
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (13) Lautaro Rivero
  • (23) Thiago Almada
  • (50) Tobías Andrada
  • (26) Tomás Galván
  • (6) Aníbal Moreno
  • (18) Lucas Beltrán
  • (10) Ángel Correa

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (31) Facundo González
  • (20) Giovanni González
  • (43) Valentín Lucero
  • (2) Tobías Ramírez Cardozo
  • (8) Mauro Arambarri
  • (27) Santiago Espindola
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (44) Lucas Silva
  • (19) Rafael Santos Borré
  • (9) Sebastián Driussi

Entrenador: Leonardo Ponzio

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (4) Ezequiel Cannavó
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (38) Mateo Martinez
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (5) Matías Kranevitter
  • (20) Gastón Lodico
  • (46) Alejandro Tello
  • (11) Matías Zaracho
  • (17) Tomás Conechny
  • (9) Adrián Martínez

Suplentes

  • (30) Matías Tagliamonte
  • (4) Juan Ignacio Barinaga
  • (23) Nazareno Colombo
  • (2) Matías Pérez
  • (24) Adrián Fernández
  • (16) Ulises Ortegoza
  • (33) Leonel Pérez
  • (32) Lautaro Díaz
  • (40) Francisco Fraga
  • (22) Elías Torres
  • (7) Duván Vergara

Entrenador: Sebastián Romero

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de River Plate y Racing Club?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Racing Club por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Racing Club en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

River PlateRacing ClubTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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