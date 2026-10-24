Jubilación anticipada de ANSES: quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Jubilados bono Foto: ANSES

Algunos trabajadores argentinos pueden jubilarse antes de cumplir la edad establecida por el régimen general. Para acceder al beneficio deberán acreditar una determinada cantidad de aportes y demostrar que realizaron tareas consideradas riesgosas, insalubres o de alto desgaste físico.

En la Argentina, la edad jubilatoria general es de 60 años para las mujeres y 65 años para los varones, con 30 años de aportes. Sin embargo, existen regímenes previsionales diferenciales que permiten adelantar el retiro en actividades específicas.

¿Quiénes pueden jubilarse antes de los 60 años?

La jubilación anticipada por régimen diferencial alcanza a trabajadores que estuvieron expuestos a condiciones laborales capaces de afectar su salud o provocar un agotamiento prematuro.

Entre las actividades contempladas se encuentran:

Minería subterránea y a cielo abierto .

Exploración petrolera, perforación y tareas en boca de pozo .

Fundiciones, acerías, fraguas y trabajos metalúrgicos .

Fabricación manual y composición de vidrio .

Hilado y dofeo de rayón .

Industria cárnica y frigoríficos .

Transportes ferroviarios y de carga .

Dragado, balizamiento y tareas del personal embarcado .

Trabajos realizados en ambientes insalubres.

ANSES jubilados Foto: ANSES

Cada actividad cuenta con requisitos particulares de edad y aportes. Por eso, pertenecer a uno de estos sectores no garantiza automáticamente el acceso a la jubilación diferencial.

Qué edad y cuántos aportes se necesitan

Algunos trabajadores pueden jubilarse desde los 50 años, siempre que acrediten alrededor de 25 años de servicios específicos.

Este requisito puede alcanzar a determinados mineros subterráneos, petroleros, trabajadores del vidrio y operarios metalúrgicos. En otros sectores, la edad mínima se ubica entre los 52 y 55 años, con exigencias de entre 25 y 30 años de aportes.

En el caso de ciertas trabajadoras de la industria cárnica, por ejemplo, se requieren 50 años de edad y 27 años de servicios.

Lo fundamental es que los aportes correspondan realmente a la actividad diferencial. Tener 25 o 30 años de aportes comunes no permite acceder directamente a este beneficio.

Qué documentación puede solicitar ANSES

Antes de iniciar el trámite, la persona debe ingresar a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y revisar que todos sus empleadores y períodos laborales estén registrados.

Si faltan aportes, será necesario presentar documentación que permita demostrar los servicios realizados, como:

Certificaciones de servicios y remuneraciones .

Recibos de sueldo.

Libretas de trabajo.

Constancias sindicales.

Comprobantes de afiliación a la obra social.

Declaraciones juradas del empleador.

Documentación con el detalle de las tareas desempeñadas.

Retrasar la jubilación permite incrementar la pensión mensual en España. Foto: Magnific

Las certificaciones deben especificar correctamente el puesto, la actividad y las condiciones laborales. Una descripción demasiado general podría no alcanzar para comprobar que el trabajador estuvo incluido en un régimen diferencial.

Cómo iniciar el trámite de jubilación

El primer paso es controlar la historia laboral y reunir los documentos correspondientes. Luego, el interesado deberá solicitar un turno en ANSES para presentar el expediente.

El organismo analizará la edad, los aportes registrados y la actividad desarrollada. Cuando existen períodos bajo diferentes regímenes, puede realizarse un prorrateo de la edad y los servicios.

Por este motivo, cada solicitud se estudia de manera individual. Quienes trabajaron en más de una actividad o tienen empleadores que ya no están activos deberían reunir las certificaciones con anticipación.

La diferencia con la Prestación Anticipada

La jubilación mediante un régimen diferencial no debe confundirse con la Prestación Anticipada para personas desempleadas.

Esta última modalidad está destinada a quienes se encuentran cerca de alcanzar la edad jubilatoria ordinaria y cumplen condiciones específicas. En cambio, los regímenes diferenciales dependen principalmente del tipo de trabajo realizado, la edad y los años de servicios especiales.

En conclusión, jubilarse antes de los 60 años es posible, pero el trabajador deberá estar alcanzado por una normativa diferencial y acreditar correctamente toda su trayectoria laboral ante ANSES.