Reforma del Banco Central: el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Javier Milei en el Congreso. Foto: NA

La administración de Javier Milei decidió modificar su estrategia parlamentaria y avanzar con una jugada ambiciosa en el Congreso: intentar que la Cámara de Diputados revierta las modificaciones que el Senado introdujo en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo central es recuperar la versión original del proyecto impulsado por el oficialismo, especialmente en uno de los puntos más sensibles: el mecanismo para remover a las máximas autoridades de la entidad monetaria.

La decisión marca un cambio respecto de la postura que predominaba semanas atrás, cuando el Ejecutivo estaba dispuesto a aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara alta para acelerar la aprobación definitiva de la ley. Sin embargo, las nuevas estimaciones de apoyo legislativo llevaron a la Casa Rosada a reconsiderar esa estrategia.

Qué busca cambiar el Gobierno en la reforma del BCRA

El punto que generó mayor controversia dentro del debate legislativo está relacionado con las condiciones necesarias para remover al presidente, vicepresidente y directores del Banco Central.

La versión original aprobada por Diputados establecía que cualquier desplazamiento de las autoridades del organismo debía contar con el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, un esquema diseñado para garantizar una mayor estabilidad institucional.

Deudas Foto: Diario Hoy

Sin embargo, durante el tratamiento en el Senado se introdujo una modificación sustancial. Los senadores aprobaron que esa decisión quede exclusivamente bajo la órbita de la Cámara alta y que pueda concretarse mediante mayoría absoluta.

Para el oficialismo, esta modificación altera uno de los pilares centrales de la reforma y debilita las garantías de autonomía que pretende otorgarle al Banco Central.

La apuesta de Milei para blindar la autoridad monetaria

Fuentes del Ejecutivo sostienen que existe una instrucción directa del presidente Javier Milei para establecer mayores requisitos institucionales antes de permitir la remoción de las autoridades monetarias.

La visión del Gobierno es que un Banco Central con reglas más rígidas evitaría que futuras administraciones modifiquen rápidamente la conducción de la entidad por motivos políticos o cambios de orientación económica.

Desde la Casa Rosada consideran que la estabilidad de las autoridades resulta fundamental para consolidar un modelo económico de largo plazo y reducir la incertidumbre de los mercados.

El desafío legislativo: conseguir los dos tercios

La estrategia oficial enfrenta una dificultad importante.

De acuerdo con los mecanismos constitucionales que regulan el tratamiento de leyes modificadas por una de las cámaras, Diputados necesita reunir una mayoría agravada para insistir con la redacción original en aquellos artículos que fueron alterados por el Senado mediante una votación especial.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Esto implica que el oficialismo deberá construir una alianza mucho más amplia que la utilizada para aprobar originalmente la iniciativa.

Mientras que aceptar los cambios del Senado requeriría una mayoría simple, recuperar el texto inicial exige alcanzar los dos tercios de los presentes al momento de la votación.

Por esa razón, las negociaciones con bloques dialoguistas y aliados se intensificaron durante los últimos días.

Por qué el Senado complicó los planes oficiales

La modificación impulsada en la Cámara alta obtuvo un respaldo contundente.

Según el resultado de la votación, el cambio relacionado con la remoción de autoridades del Banco Central consiguió una mayoría abrumadora, incluso con el acompañamiento de sectores que mantenían diferencias respecto del proyecto general.

Ese consenso transversal es precisamente lo que ahora busca romper el oficialismo en Diputados.

Los estrategas parlamentarios de La Libertad Avanza consideran que existe un escenario más favorable que el proyectado semanas atrás y creen posible reunir los apoyos necesarios para insistir con la redacción original.

Cuándo podría volver a debatirse la reforma

La intención del Gobierno es llevar nuevamente el proyecto al recinto durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha confirmada para la sesión.

La agenda legislativa aparece cargada por otras discusiones relevantes, entre ellas el Presupuesto 2027, proyectos vinculados a universidades, discapacidad y recursos para las provincias.

Por ese motivo, el Ejecutivo analiza distintas alternativas para encajar el tratamiento de la reforma dentro del calendario parlamentario de las próximas semanas.

Qué cambia la reforma del Banco Central

Más allá de la discusión sobre la designación y remoción de autoridades, la iniciativa incluye transformaciones profundas en el funcionamiento de la entidad.

Entre los principales cambios se encuentran: