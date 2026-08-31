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Instituto vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Instituto y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Instituto vs San Lorenzo por el Torneo Clausura.
Instituto vs San Lorenzo por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Instituto y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Instituto de CórdobaSan LorenzoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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