Atento a las elecciones en Brasil, Milei prepara una “cumbre azul” en Buenos Aires con líderes de la derecha latinoamericana

Javier Milei busca consolidar un espacio político en Latinoamérica. Foto: NA

El presidente Javier Milei avanza con una iniciativa para reunir en Buenos Aires a los principales dirigentes de América Latina con los que comparte afinidad política. El objetivo de la denominada “cumbre azul” es consolidar un espacio común entre gobiernos y referentes liberales y conservadores de la región, con una agenda alineada y un vínculo estrecho con Estados Unidos.

La propuesta volvió a tomar fuerza esta semana, cuando Milei participó del evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Allí destacó el cambio político que, según su mirada, atraviesa el continente y expresó su expectativa de que Brasil pueda sumarse al bloque.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Milei apuesta por un nuevo mapa político en América Latina

Durante su discurso, el mandatario argentino recordó que cuando ingresó oficialmente a la política, en octubre de 2020, gran parte del mapa latinoamericano estaba gobernado por sectores de izquierda. En contraste, aseguró que actualmente son varios los países cuyos gobiernos tienen una orientación política similar a la de su administración.

En ese contexto, Milei hizo referencia a las próximas elecciones de Brasil y manifestó su expectativa de que el país pueda cambiar de signo político. El Presidente sigue de cerca la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. Milei incluso viajó semanas atrás a San Pablo para participar de un acto en respaldo de Bolsonaro, una visita que generó fuertes repercusiones y derivó en tensiones diplomáticas.

La alianza que Milei quiere impulsar junto a Estados Unidos

La idea de conformar un bloque regional también fue planteada por Milei durante su participación en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile.

Ante dirigentes de distintos países, el Presidente sostuvo que la derecha debe organizarse frente a un adversario que considera global. En esa línea, planteó la necesidad de “unir fuerzas” y afirmó que, así como existe una Internacional Socialista, los sectores de derecha también deberían contar con una estructura de coordinación.

Entre los dirigentes presentes estuvieron el presidente de Chile, José Antonio Kast, además de representantes políticos de Honduras, España y Estados Unidos.

La iniciativa también se vincula con el Shield of Americas, una organización impulsada por Donald Trump que busca coordinar acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y fortalecer la cooperación regional frente a otros desafíos internacionales.

Quiénes formarían parte de la “cumbre azul”

La eventual cumbre tendría como protagonistas, además de Milei y Kast, a dirigentes y gobiernos de países como Paraguay, Perú, Colombia, Panamá, Honduras, Bolivia, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Entre los nombres mencionados aparecen Santiago Peña, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella, José Raúl Mulino, Nasry Asfura, Rodrigo Paz Pereira, Daniel Noboa, Nayib Bukele y Luis Abinader. A este grupo podría incorporarse Brasil si el sector representado por Bolsonaro logra imponerse en las elecciones.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Buenos Aires, sede del encuentro que prepara Milei

La intención de la Casa Rosada es que el primer encuentro de la “cumbre azul” se realice en Buenos Aires, aunque todavía no existe una fecha definida. La organización requeriría un importante operativo de seguridad y coordinación debido a la presencia de varios jefes de Estado.

Milei ya mantuvo encuentros con distintos referentes que podrían integrar la iniciativa y continúa conversando sobre el proyecto. En el Gobierno sostienen que la Argentina puede convertirse en un “faro” para otros países de la región.

La agenda internacional del Presidente también contempla próximos compromisos en Europa, mientras la administración libertaria busca profundizar sus alianzas con gobiernos afines. Así, pese a las dificultades de coordinación y agenda, la cumbre que busca reunir a la nueva derecha latinoamericana en Buenos Aires continúa en pie.