Sarmiento vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sarmiento vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
11´ Goool de Sarmiento
Mauricio Martínez anota de tiro libre para Sarmiento.
6´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Renzo Orihuela.
9´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de Fabrizio Sartori.
8´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Atencio.
1´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Eva Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sarmiento y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (3) Lucas Suárez
- (19) Julián Contrera
- (16) Mauricio Martínez
- (21) Julián Mavilla
- (8) Santiago Salle
- (15) Cristian Zabala
- (24) Jonathan Herrera
- (27) Junior Marabel
Suplentes
- (1) Iván Arboleda
- (6) Gaston Arturia
- () Ulises Giménez
- (29) Thiago Santamaría
- (35) Facundo Alaggia
- (33) Gabriel Díaz
- (5) Manuel García
- (23) Elián Giménez
- (9) Diego Churín
- (11) Gastón González
- (7) Pablo Magnín
- (10) Jhon Renteria
Entrenador: Facundo Sava
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (27) Diego Crego
- (13) Alejo Osella
- (20) Alessandro Riep
- (40) Iván Villalba
- (19) Rodrigo Atencio
- (5) Tomas Bottari
- (8) Leonel Bucca
- (10) Matías Fernandez
- (32) Kevin Vasquez
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (2) Leonard Costa
- (3) Juan Manuel Elordi
- (42) Sheyko Studer
- (25) José Florentín
- (34) Stefano Moreyra
- (11) Gonzalo Ríos
- (77) Luis Sequeira
- (9) Alex Arce
- (7) Victorio Ramis
- (45) Luciano Sábato
Entrenador: Alfredo Berti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Independiente Riv. (M)?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sarmiento vs. Independiente Riv. (M):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sarmiento y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.