Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha: el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

El Congreso de la Nación permanecerá vallado. Foto: NA.

El Gobierno se prepara para un agosto clave en materia legislativa. Entre los ejes de su estrategia figura el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las propuestas que mayores obstáculos ha enfrentado el oficialismo.

Para avanzar con esa agenda, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13 con el objetivo de delinear los próximos pasos. Antes, a las 11, el vocero Adrián Ravier abrirá la jornada con una conferencia de prensa que servirá como antesala del encuentro.

Adrián Ravier abrirá la jornada con una conferencia de prensa que servirá como antesala del encuentro. Foto: X

¿Cómo viene la agenda gubernamental esta semana?

La primera actividad del Gobierno esta semana es una reunión del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA) a las 10 de la mañana del lunes en Resistencia, Chaco a la que asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En cuanto al martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, busca protagonizar una conferencia de prensa para anunciar cambios en materia de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el capítulo de la extranjerización de la tierra.

Patricia Bullrich, busca protagonizar una conferencia de prensa para anunciar cambios en materia de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el capítulo de la extranjerización de la tierra. Foto: NA

Estas modificaciones debieron ser implementadas por la falta de respaldo por parte de los aliados, particularmente de los gobernadores, quienes proclamaron sus reclamos durante la sesión que aplazó el tratamiento para este jueves 6.

En paralelo, la Cámara de Diputados busca activar los primeros contactos que le permitan la sanción de la modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el apoyo con el que cuenten, medirán así el respaldo que tiene el Ejecutivo de cara al resto de las reformas que impulsa.

En este sentido, la iniciativa de Inocencia Fiscal II y el debate por el articulado definitivo de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada se encuentran entre los planes de la Cámara Baja antes del inicio de la primavera. Con ese objetivo en mente, el titular de la Cámara, Martín Menem, convocó para las 15 horas del día martes a los jefes de bloques aliados y dialoguistas para intentar acordar un cronograma de trabajo conjunto.

¿Cuál es el respaldo de la reforma electoral?

El proyecto que el oficialismo mantiene como principal prioridad legislativa continúa siendo la reforma electoral. Aunque todavía no cuenta con una fecha definida para su tratamiento ni con los respaldos suficientes para garantizar su aprobación, en La Libertad Avanza siguen evaluando avanzar con la suspensión de las PASO, tal como ocurrió en 2025. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomará esta semana la ronda de reuniones con gobernadores. La primera actividad será este lunes, cuando viaje a Chaco junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para mantener encuentros con autoridades provinciales.

Diego Santilli, retomará esta semana la ronda de reuniones con gobernadores Foto: NA

El Presidente volvió a manifestar su respaldo a la reforma y la ubicó entre los cambios que considera fundamentales para fortalecer su proyecto político con vistas a las elecciones de 2027. “Estoy en contra de las PASO desde mucho antes de llegar a la Presidencia. No cumplen una función efectiva y obligan a los contribuyentes a financiar internas partidarias que deberían resolverse dentro de cada espacio. Además, representan un gasto de 250 millones de dólares por año. Nuestro objetivo es eliminarlas y confiamos en que el Congreso acompañará esa iniciativa”, sostuvo durante una de las entrevistas que concedió el fin de semana.

En la Casa Rosada reconocen que el gran reto será avanzar con la agenda legislativa mientras, al mismo tiempo, comienzan a delinear la estrategia para buscar la continuidad de Milei en el poder más allá de 2027. El desafío implica compatibilizar las negociaciones parlamentarias en Diputados y el Senado con los intereses electorales de cada provincia. Esta situación, además, abrió diferencias dentro del oficialismo, ya que algunos dirigentes consideran que las primeras señales de la campaña presidencial llegaron de manera prematura.

¿Cómo sigue la agenda de Javier Milei?

A pesar de que el libertario informó que ya ha definido al compañero de fórmula que lo acompañará en las próximas elecciones presidenciales, desde su entorno comentan que su idea principal se centra en el paquete de reformas económicas que anunció el jueves pasado en cadena nacional. “En la cabeza de Milei son más importantes las reformas estructurales que cualquier acuerdo electoral”, le confesaron al medio Infobae.

Mientras la mesa política se ocupa de la gestión de los asuntos internos, el Presidente pone el foco en su agenda exterior y en los acuerdos que busca concretar para fortalecer un bloque regional alineado con la derecha. En ese marco, trabaja en la organización de una cumbre de líderes afines que podría realizarse en la Argentina antes de fin de año. La apuesta de Javier Milei es ganar protagonismo en el escenario internacional y consolidarse como uno de los principales referentes de las ideas que impulsa Donald Trump en América Latina.

La apuesta de Javier Milei es ganar protagonismo en el escenario internacional y consolidarse como uno de los principales referentes de las ideas que impulsa Donald Trump en América Latina. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Con ese objetivo, el mandatario viajará este miércoles a las 20 rumbo a Quito, donde el jueves mantendrá una agenda oficial junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Más tarde, la comitiva presidencial se trasladará a la ciudad colombiana de Cali. Allí, el viernes, Milei participará de la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el marco de una gira que busca fortalecer los vínculos con gobiernos y dirigentes afines a su visión política.