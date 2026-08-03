Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

El Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios. Foto: Instagram @gzamorasde

El oficialista Frente Cívico por Santiago, espacio político que lidera el senador nacional Gerardo Zamora, logró el 66% de los votos en el total de las elecciones municipales, imponiéndose en los 26 departamentos de Santiago del Estero.

De acuerdo con los primeros resultados del escrutinio, el candidato Mario Benavente se quedó con la intendencia de la ciudad Capital al reunir el 60,56% de los votos, mientras que en La Banda, el postulante Llamil Abdala alcanzó el 51,60%.

El Frente Cívico también consiguió victorias contundentes en otros municipios del interior provincial y superó el 50% en localidades como Nueva Esperanza, Campo Gallo, Fernández, Los Juríes y Monte Quemado, entre otras.

Tras conocerse la tendencia favorable, el gobernador Elías Suárez celebró el desempeño electoral del oficialismo y ratificó el compromiso del gobierno provincial de trabajar junto a todos los intendentes, independientemente de su pertenencia política, para continuar con el desarrollo de Santiago del Estero.

La jornada electoral registró una participación superior al 70% en la mayoría de las localidades, un nivel de concurrencia considerado elevado para una elección municipal.

El Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios. Foto: Instagram @gzamorasde

El triunfo en la capital provincial

En la capital provincial se impuso el Frente Cívico por Santiago, encabezado por Mario Benavente, con un 60.53%. En tanto que, en La Banda, la segunda ciudad de la provincia, los primeros cómputos indican que el partido con Llamil Abdala se impuso con un 51.56%.

El gobernador Elías Suárez y el senador nacional Gerardo Zamora encabezaron el acto del Frente Cívico por Santiago y celebraron el triunfo del oficialismo en la Capital y en el resto de la provincia.

En primer término, Suárez felicitó a los candidatos electos y aseguró que el Gobierno provincial mantendrá un trabajo conjunto con los nuevos intendentes.

Luego de consagrarse como nuevo intendente de la ciudad Capital, Mario Benavente brindó su primer discurso ante la militancia del Frente Cívico por Santiago, donde celebró el triunfo y aseguró que encabezará una gestión abierta al diálogo y sin distinciones políticas. Campañas y elecciones

“Ha sido un día muy feliz para mí. Agradezco al Frente Cívico por haberme dado la oportunidad de ser su candidato y hoy ser el intendente electo de la ciudad Capital para todos los santiagueños”, expresó.