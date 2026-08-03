comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

El partido oficialista logró el 66% de los votos en el total, imponiéndose en los 26 departamentos provinciales.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios.
El Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios. Foto: Instagram @gzamorasde
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El oficialista Frente Cívico por Santiago, espacio político que lidera el senador nacional Gerardo Zamora, logró el 66% de los votos en el total de las elecciones municipales, imponiéndose en los 26 departamentos de Santiago del Estero.

De acuerdo con los primeros resultados del escrutinio, el candidato Mario Benavente se quedó con la intendencia de la ciudad Capital al reunir el 60,56% de los votos, mientras que en La Banda, el postulante Llamil Abdala alcanzó el 51,60%.

El Frente Cívico también consiguió victorias contundentes en otros municipios del interior provincial y superó el 50% en localidades como Nueva Esperanza, Campo Gallo, Fernández, Los Juríes y Monte Quemado, entre otras.

Tras conocerse la tendencia favorable, el gobernador Elías Suárez celebró el desempeño electoral del oficialismo y ratificó el compromiso del gobierno provincial de trabajar junto a todos los intendentes, independientemente de su pertenencia política, para continuar con el desarrollo de Santiago del Estero.

Contenido Recomendado

Javier Milei confirmó que eligió a su candidato a vicepresidente para las elecciones:“Tengo definido mi compañero de fórmula”

Javier Milei confirmó que eligió a su candidato a vicepresidente para las elecciones: “Tengo definido mi compañero de fórmula”

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

La jornada electoral registró una participación superior al 70% en la mayoría de las localidades, un nivel de concurrencia considerado elevado para una elección municipal.

El partido oficialista logró el 66% de los votos en el total de las elecciones municipales
El Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios. Foto: Instagram @gzamorasde

El triunfo en la capital provincial

En la capital provincial se impuso el Frente Cívico por Santiago, encabezado por Mario Benavente, con un 60.53%. En tanto que, en La Banda, la segunda ciudad de la provincia, los primeros cómputos indican que el partido con Llamil Abdala se impuso con un 51.56%.

El gobernador Elías Suárez y el senador nacional Gerardo Zamora encabezaron el acto del Frente Cívico por Santiago y celebraron el triunfo del oficialismo en la Capital y en el resto de la provincia.

En primer término, Suárez felicitó a los candidatos electos y aseguró que el Gobierno provincial mantendrá un trabajo conjunto con los nuevos intendentes.

Luego de consagrarse como nuevo intendente de la ciudad Capital, Mario Benavente brindó su primer discurso ante la militancia del Frente Cívico por Santiago, donde celebró el triunfo y aseguró que encabezará una gestión abierta al diálogo y sin distinciones políticas. Campañas y elecciones

“Ha sido un día muy feliz para mí. Agradezco al Frente Cívico por haberme dado la oportunidad de ser su candidato y hoy ser el intendente electo de la ciudad Capital para todos los santiagueños”, expresó.

EleccionesGerardo ZamoraSantiago del Estero
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

  2. Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

    Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha: el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

  3. Javier Milei redobló su ataque contra Lula:“Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

    Javier Milei redobló su ataque contra Lula: “Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

  4. Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

    Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

  5. Tensión en vivo:Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM

    Tensión en vivo: Karen Reichardt discutió con Matilda Blanco por su proyecto sobre criaderos de animales y abandonó el estudio de LAM
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Elecciones en Santiago del Estero:el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico de Gerardo Zamora ganó en todos los municipios

Reforma electoral, Ley de Propiedad Privada y cumbre de líderes de derecha:el Gobierno retoma la actividad legislativa tras el receso invernal

Javier Milei redobló su ataque contra Lula:“Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

Paro docente de CTERA:cómo serán los controles que hará el Gobierno para garantizar los servicios esenciales

Economía

Bono extraordinario para las Fuerzas Armadas:quiénes lo cobran y cuándo se paga

Bono extraordinario para las Fuerzas Armadas: quiénes lo cobran y cuándo se paga

Colectivos, trenes y servicios:uno por uno, cuáles son los aumentos que rigen en agosto

ANSES:quiénes cobran en la semana del 3 al 7 de agosto y cuándo arrancan los pagos del mes

Preocupante dato económico:9 de cada 10 argentinos aseguran que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes

Internacionales

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

¿Podés cortar las ramas del árbol de tu vecino si invaden tu patio? Un abogado explicó qué dice la ley

Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles

Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Donald Trump sobre la reanudación del diálogo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos