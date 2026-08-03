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Jubilados y Ganancias en agosto 2026: quiénes pagan y cuál es el nuevo piso actualizado

Con la actualización de agosto 2026, solo algunos jubilados quedan alcanzados por Ganancias. Conocé el nuevo piso, requisitos y excepciones.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Jubilados
Jubilados Foto: Archivo NA
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Desde agosto de 2026, el Impuesto a las Ganancias vuelve a quedar bajo la lupa de jubilados y pensionados, especialmente entre quienes perciben haberes previsionales altos. La actualización semestral de los parámetros tributarios modificó el piso desde el cual se aplican retenciones, por lo que no todos los beneficiarios de ANSES están alcanzados por el tributo. Según la información disponible, el umbral diferencial para jubilados se ubica en torno a los $3.358.207 mensuales, equivalente a ocho haberes mínimos previsionales.

La clave está en que el régimen contempla un tratamiento especial para el sector pasivo. En términos simples: la mayoría de los jubilados no paga Ganancias, ya que solo quedan incluidos aquellos que superan un nivel de ingresos previsionales elevado y, además, cumplen determinadas condiciones fiscales.

Cuál es el nuevo piso de Ganancias para jubilados

El parámetro central para definir si un jubilado paga o no Ganancias es el equivalente a ocho jubilaciones mínimas. Para agosto de 2026, distintas estimaciones ubican la jubilación mínima alrededor de los $419.775,92, sin contar el bono extraordinario, lo que lleva el umbral de referencia a aproximadamente $3,35 millones mensuales.

Impuesto a las Ganancias; calculadora. Foto: Unsplash.
Impuesto a las Ganancias; calculadora. Foto: Unsplash.

Esto significa que un jubilado o pensionado que cobre por debajo de ese monto, en principio, no debería quedar alcanzado por el impuesto. Sin embargo, el cálculo no se limita únicamente al haber mensual, ya que también intervienen otros datos personales, patrimoniales y tributarios declarados ante el organismo recaudador.

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El requisito clave para conservar el beneficio

Para acceder al piso especial de ocho haberes mínimos, el jubilado debe cumplir una condición fundamental: no tener otros ingresos relevantes además de su jubilación o pensión. Si la persona percibe rentas, honorarios, alquileres u otros ingresos no previsionales que superen los límites permitidos, puede perder el tratamiento diferencial.

Además, quienes estén alcanzados por Bienes Personales tampoco pueden utilizar este beneficio especial, por lo que pasan a tributar bajo las reglas generales que se aplican a otros contribuyentes, como trabajadores en relación de dependencia.

Qué mira ARCA para calcular si corresponde pagar

La aplicación de Ganancias sobre jubilaciones no se define de manera automática solo mirando el monto depositado por ANSES. ARCA evalúa distintos elementos para determinar si corresponde aplicar una retención. Entre los factores principales aparecen el haber bruto mensual, las deducciones personales, las cargas de familia informadas y otros gastos deducibles permitidos por la normativa.

Jubilados bono
Jubilados bono Foto: ANSES

Por eso, dos jubilados que cobran montos similares pueden tener resultados distintos frente al impuesto. Uno podría quedar alcanzado y otro no, dependiendo de las deducciones declaradas, su situación patrimonial y la existencia de ingresos adicionales.

Cómo impacta el aumento de agosto en los haberes

En agosto de 2026, los haberes previsionales también se actualizaron por movilidad. Diversos reportes señalan que el aumento se ubicó cerca del 1,89% o 1,9%, en línea con la inflación de junio informada para el cálculo de movilidad previsional. A su vez, continuó el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

De todos modos, es importante remarcar que el bono previsional no cambia la lógica general del piso de Ganancias informado para jubilados de mayores ingresos. El dato relevante para el impuesto sigue siendo el esquema previsto por la normativa y las deducciones aplicables en cada caso.

Quiénes deben prestar más atención este mes

Los jubilados que deberían revisar con mayor cuidado su situación son aquellos que cobran haberes altos, cercanos o superiores al piso de $3,35 millones, o quienes además de su jubilación tienen otros ingresos declarados. También conviene verificar la situación en caso de estar inscripto en Bienes Personales o de haber tenido cambios patrimoniales recientes.

En esos casos, una diferencia en la declaración de deducciones o ingresos puede alterar el resultado final. Por eso, antes de asumir que corresponde o no pagar, lo más recomendable es revisar el recibo previsional, la información cargada ante ARCA y, si fuera necesario, consultar con un contador.

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Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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