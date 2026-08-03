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Javier Milei redobló su ataque contra Lula: “Es un ladrón, corrupto y lo liberaron por una falla en el procedimiento”

Aseguró, además, que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de “las ideas de la libertad”. En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares. También se refirió a la crisis migratoria en España para criticar a Pedro Sánchez.

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Lula Da Silva y Javier Milei
Lula Da Silva y Javier Milei Foto: -
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El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”, al tiempo que defendió sus declaraciones al sostener que se limitó a describir hechos que considera verdaderos.

En una entrevista con la señal de noticias La Nación+, el mandatario argentino dijo que Lula “es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente”, enfatizó.

Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: Reuters (Adriano Machado)

Elecciones en Brasil

El Presidente explicó de ese modo los calificativos con los que atacó a su homólogo de Brasil durante su visita al vecino país para participar del lanzamiento de la campaña electoral del candidato de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

Javier Milei en Brasil junto a Flavio Bolsonaro.
Javier Milei en Brasil junto a Flavio Bolsonaro. Foto: NA

Aseguró, además, que sus críticas surgieron de manera espontánea y las enmarcó en su defensa de “las ideas de la libertad”. En ese sentido, sostuvo que dirigentes de la izquierda latinoamericana lo han descalificado en reiteradas oportunidades sin recibir cuestionamientos similares.

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También mencionó entre quienes, según dijo, lo han insultado al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al exmandatario boliviano Evo Morales; al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Finalmente, aseguró que su gestión ya concretó las principales promesas de campaña y sostuvo que continuará impulsando reformas, al tiempo que diferenció su proyecto político del que atribuyó a las administraciones anteriores, a las que definió como parte de un “modelo de decadencia”.

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