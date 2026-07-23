Sarmiento vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sarmiento vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sarmiento y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (1) Iván Arboleda
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (44) Renzo Orihuela
- (29) Thiago Santamaría
- (3) Lucas Suárez
- (33) Gabriel Díaz
- (23) Elián Giménez
- (8) Santiago Salle
- (15) Cristian Zabala
- (7) Pablo Magnín
- (27) Junior Marabel
Suplentes
- (12) Thyago Ayala
- (26) Yair Arismendi
- (6) Gaston Arturia
- (4) Juan Manuel Cabrera
- (35) Facundo Alaggia
- (5) Manuel García
- (14) Mauricio Martínez
- (21) Julián Mavilla
- (9) Diego Churín
- (22) Gastón González
- (99) Jonathan Herrera
- (40) Brandon Márquez
Entrenador: Facundo Sava
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (16) Francisco Álvarez
- (4) Erik Godoy
- (17) Franco Paredes
- (20) Sebastián Prieto
- (8) Lucas Gómez
- (10) Alan Lescano
- (11) Nicolás Oroz
- (48) Facundo Jainikoski
- (7) Iván Morales
- (9) Gastón Verón
Suplentes
- (50) Diego Rodríguez
- (26) Claudio Bravo
- (22) Kevin Coronel
- (13) Santino Gianini
- (35) Alan Alcaraz
- (21) Gabriel Florentín
- (15) Kevin Gutiérrez
- (29) Emiliano Viveros
- (19) Matías Giménez
- (23) Hernán López Muñoz
- (27) Tomás Molina
- (47) Diego Porcel
Entrenador: Nicolás Diez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Argentinos Juniors?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Argentinos Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sarmiento vs. Argentinos Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sarmiento y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.