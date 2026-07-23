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Sarmiento vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Sarmiento y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Sarmiento de Junín vs Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026.
Sarmiento de Junín vs Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Sarmiento y Argentinos Juniors válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Eva Perón de Junín.

Sarmiento vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Sarmiento y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (1) Iván Arboleda
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (44) Renzo Orihuela
  • (29) Thiago Santamaría
  • (3) Lucas Suárez
  • (33) Gabriel Díaz
  • (23) Elián Giménez
  • (8) Santiago Salle
  • (15) Cristian Zabala
  • (7) Pablo Magnín
  • (27) Junior Marabel

Suplentes

  • (12) Thyago Ayala
  • (26) Yair Arismendi
  • (6) Gaston Arturia
  • (4) Juan Manuel Cabrera
  • (35) Facundo Alaggia
  • (5) Manuel García
  • (14) Mauricio Martínez
  • (21) Julián Mavilla
  • (9) Diego Churín
  • (22) Gastón González
  • (99) Jonathan Herrera
  • (40) Brandon Márquez

Entrenador: Facundo Sava

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (16) Francisco Álvarez
  • (4) Erik Godoy
  • (17) Franco Paredes
  • (20) Sebastián Prieto
  • (8) Lucas Gómez
  • (10) Alan Lescano
  • (11) Nicolás Oroz
  • (48) Facundo Jainikoski
  • (7) Iván Morales
  • (9) Gastón Verón

Suplentes

  • (50) Diego Rodríguez
  • (26) Claudio Bravo
  • (22) Kevin Coronel
  • (13) Santino Gianini
  • (35) Alan Alcaraz
  • (21) Gabriel Florentín
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (29) Emiliano Viveros
  • (19) Matías Giménez
  • (23) Hernán López Muñoz
  • (27) Tomás Molina
  • (47) Diego Porcel

Entrenador: Nicolás Diez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Argentinos Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Argentinos Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Sarmiento de JunínArgentinos JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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