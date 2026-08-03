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Bono extraordinario para las Fuerzas Armadas: quiénes lo cobran y cuándo se paga

El personal de las Fuerzas Armadas, policiales y fuerzas de seguridad federales percibirán un bono extraordinario único en el mes de agosto que fue oficializado por decreto. Lo que hay que saber.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Bono monetario para las Fuerzas Armadas Argentinas.
Bono monetario para las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa
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El Gobierno estableció un bono extraordinario para el personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y fuerzas de seguridad federales que se otorgará una única vez junto a los haberes de agosto de 2026.

Los Decretos 695/2026 y 696/2026 hicieron efectiva la medida con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno estableció un bono extraordinario para el mes de agosto para el personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y fuerzas de seguridad federales. Foto: Freepik

De este modo, el objetivo principal de la medida es el refuerzo de los ingresos del personal alcanzado y garantizar así una redistribución acorde a las funciones, responsabilidades y dedicación que exige el servicio.

¿Quiénes cobrarán el bono extraordinario dentro de las fuerzas de seguridad?

El Decreto 695/2026 establece que el beneficio alcanza a:

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  • Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.
  • Personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.
  • Personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
El bono para el personal de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1

Por su parte, el Decreto 696/2026 dispone que también lo percibirán:

  • Personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, incluidos los alumnos.
  • Personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina.
  • Personal en actividad de la Policía Federal Argentina.
  • Personal en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluidos los alumnos.
  • Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal, incluidos los alumnos.
  • Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

De cuánto es el bono para las Fuerzas Armadas y cuándo se paga

La suma fijada por el Gobierno es de $50.000 por persona.

El decreto establece que se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, que se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.

Al tratarse de un pago extraordinario, no se incorpora al salario básico ni modifica las escalas salariales vigentes, sino que constituye un refuerzo económico destinado al personal alcanzado por la medida.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo explicó que la decisión busca preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones del personal militar y de las fuerzas de seguridad federales, en el marco de la política de actualización de ingresos que viene aplicando durante 2026.

El Poder Ejecutivo explicó que la decisión busca preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones del personal militar y de las fuerzas de seguridad federales Foto: Freepik

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en agosto de 2026

La nueva escala salarial contempla incrementos para todas las jerarquías. Estos son los haberes correspondientes a agosto de 2026:

  • Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170
  • General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343
  • General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075
  • Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979
  • Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403
  • Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586
  • Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384
La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa
  • Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437
  • Suboficial Mayor: $1.685.582
  • Suboficial Principal: $1.494.308
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244
  • Sargento y Cabo Principal: $1.046.123
  • Cabo Primero: $938.836
  • Cabo y Cabo Segundo: $868.946
  • Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491
  • Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452

Como en actualizaciones anteriores, el Ministerio de Defensa aclaró que estos montos se liquidan de acuerdo con las partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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