ANSES cambia el bono para jubilados desde el 10 de agosto: nuevo tope, monto final y quiénes lo cobran

Jubilados ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará desde el 10 de agosto el calendario de pagos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, en un mes marcado por una nueva actualización de haberes y la continuidad del bono extraordinario previsional de hasta $70.000. El refuerzo fue oficializado por el Gobierno mediante el Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante agosto a los beneficiarios alcanzados por la medida.

La novedad más importante no está en el monto máximo del bono, que se mantiene en $70.000, sino en el nuevo tope de ingresos que define quiénes pueden cobrarlo completo, quiénes lo reciben de manera proporcional y quiénes quedan fuera del beneficio. Según la normativa oficial, el adicional se liquida junto con los haberes del mes y tiene carácter no remunerativo, por lo que no está sujeto a descuentos ni se computa para otros conceptos previsionales.

Cuánto cobran los jubilados en agosto con bono de ANSES

Con la actualización de agosto, la jubilación mínima quedó establecida en $419.775,93. A ese monto se le suma el bono previsional de hasta $70.000, por lo que los jubilados y pensionados que cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $489.775,93 durante el mes.

Ese número es clave porque funciona como el nuevo “techo” para acceder al refuerzo. En otras palabras, quienes perciban un haber igual o inferior a la mínima reciben el bono completo, mientras que quienes superen la mínima pero no lleguen a $489.775,93 cobrarán un extra menor, calculado de forma proporcional.

Por ejemplo, si una persona cobra un haber previsional de $459.775,93, no recibirá los $70.000 completos, sino un adicional aproximado de $30.000, hasta alcanzar el tope previsto. En cambio, quienes ya perciban ingresos previsionales superiores a $489.775,93 no accederán al bono de agosto.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en agosto

El bono extraordinario alcanza a distintos grupos del sistema previsional. Según el Decreto 686/2026, lo cobran los titulares de prestaciones contributivas a cargo de ANSES, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables administradas por el organismo.

Cobro ANSES Foto: ANSES

En el caso de la PUAM, el monto actualizado de agosto es de $335.820,74, al que se suma el bono de $70.000, por lo que el total llega a $405.820,74. Para las PNC por invalidez y vejez, el haber queda en $293.843,15, y con el refuerzo incluido alcanza los $363.843,15.

También está contemplada la pensión para madres de siete hijos, que iguala el haber mínimo jubilatorio. En ese caso, con el bono incorporado, el ingreso total de agosto asciende a $489.775,93, siempre que la prestación se encuentre vigente al momento de la liquidación.

Cómo se calcula el nuevo tope del bono para jubilados

El cálculo es simple: ANSES toma el valor de la jubilación mínima de agosto, que es de $419.775,93, y le suma el bono máximo de $70.000. De esa cuenta surge el nuevo tope de $489.775,93.

A partir de ese límite, se aplican tres escenarios:

1. Jubilados que cobran la mínima: reciben el bono completo de $70.000.

2. Jubilados que cobran más que la mínima, pero menos de $489.775,93: reciben un bono proporcional hasta completar ese monto.

3. Jubilados que superan los $489.775,93: no cobran el bono extraordinario.

La medida se liquida por titular y, en el caso de pensiones con copartícipes, el decreto aclara que se considera un único titular para determinar el derecho al beneficio.

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados desde el 10 de agosto

El calendario de pagos de agosto para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comienza el lunes 10 de agosto y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas informadas para este grupo son las siguientes: DNI terminados en 0 cobran el 10 de agosto, DNI terminados en 1 el 11 de agosto, DNI terminados en 2 el 12 de agosto, DNI terminados en 3 el 13 de agosto y DNI terminados en 4 el 14 de agosto.

ANSES pagos Foto: ANSES

Luego, por el feriado del 17 de agosto, el cronograma se retoma el martes 18. Ese día cobran los DNI terminados en 5, mientras que los terminados en 6 cobran el 19 de agosto, los terminados en 7 el 20 de agosto, los terminados en 8 el 21 de agosto y los terminados en 9 el 24 de agosto.

Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, el calendario se concentra hacia el final del mes: DNI terminados en 0 y 1 cobran el 25 de agosto, terminados en 2 y 3 el 26, terminados en 4 y 5 el 27, terminados en 6 y 7 el 28 y terminados en 8 y 9 el 31 de agosto.

Qué pasa si cobro más que la mínima

Quienes cobran por encima de la jubilación mínima no quedan automáticamente excluidos. La clave está en el monto total del haber. Si el ingreso previsional está entre $419.775,93 y $489.775,93, ANSES paga una diferencia hasta completar el tope. Pero si el haber supera ese límite, el bono ya no corresponde.

De esta manera, el refuerzo apunta a garantizar que los titulares de menores ingresos alcancen un piso de cobro más alto durante agosto. Aunque el bono continúa en $70.000 y no fue actualizado, el aumento de la jubilación mínima modifica el umbral que define quiénes pueden recibirlo.