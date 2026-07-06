Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
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La Copa del Mundo sigue su rumbo con los 8vos y este martes 7 de julio se juegan dos encuentros, con Argentina, Egipto, Suiza y Colombia como protagonistas. Conocé cómo ver los partidos en vivo.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026 será arbitrado por Adham Makhadmeh.
Formación confirmada de Estados Unidos
Titulares
- (24) Matthew Freese
- (16) Alexander Freeman
- (13) Tim Ream
- (3) Chris Richards
- (5) Antonee Robinson
- (4) Tyler Adams
- (8) Weston McKennie
- (17) Malik Tillman
- (20) Folarin Balogun
- (2) Sergiño Dest
- (10) Christian Pulisic
Suplentes
- (25) Christopher Brady
- (1) Matt Turner
- (18) Max Arfsten
- (22) Mark Mckenzie
- (12) Miles Robinson
- (23) Joe Scally
- (6) Auston Trusty
- (14) Sebastian Berhalter
- (7) Giovanni Reyna
- (11) Brenden Aaronson
- (9) Ricardo Pepi
- (21) Timothy Weah
- (19) Haji Wright
- (26) Alejandro Zendejas
Entrenador: Mauricio Pochettino
Formación confirmada de Bélgica
Titulares
- (1) Thibaut Courtois
- (21) Timothy Castagne
- (5) Maxim De Cuyper
- (4) Brandon Mechele
- (25) Nathan Ngoy
- (24) Amadou Onana
- (14) Dodi Lukebakio
- (23) Nicolas Raskin
- (8) Youri Tielemans
- (10) Leandro Trossard
- (17) Charles De Ketelaere
Suplentes
- (12) Senne Lammens
- (13) Mike Penders
- (2) Zeno Debast
- (16) Koni De Winter
- (15) Thomas Meunier
- (18) Joaquin Seys
- (3) Arthur Theate
- (7) Kevin De Bruyne
- (19) Diego Moreira
- (6) Axel Witsel
- (22) Alexis Saelemaekers
- (20) Hans Vanaken
- (11) Jeremy Doku
- (26) Matías Fernández Pardo
- (9) Romelu Lukaku
Entrenador: Rudi García
¿Quién transmite el partido de Estados Unidos y Bélgica?
Argentina: TyC Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
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¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estados Unidos recibe a Bélgica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
La FIFA le respondió a la UEFA con un duro comunicado sobre el caso Folarin Balogun:“Es una práctica habitual en Europa”
A través de un extenso comunicado, la Comisión Disciplinaria del organismo rector del fútbol mundial explicó los fundamentos jurídicos de la resolución y rechazó las interpretaciones que apuntaban a un supuesto trato favorable hacia la Selección de Estados Unidos.
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