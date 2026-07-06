Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estados Unidos vs Bélgica, por los 8vos de final.
Estados Unidos vs Bélgica, por los 8vos de final. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Estados Unidos y Bélgica válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Seattle de Seattle.

Estados Unidos vs Bélgica por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estados Unidos y Bélgica por el Mundial 2026 será arbitrado por Adham Makhadmeh.

Formación confirmada de Estados Unidos

Titulares

  • (24) Matthew Freese
  • (16) Alexander Freeman
  • (13) Tim Ream
  • (3) Chris Richards
  • (5) Antonee Robinson
  • (4) Tyler Adams
  • (8) Weston McKennie
  • (17) Malik Tillman
  • (20) Folarin Balogun
  • (2) Sergiño Dest
  • (10) Christian Pulisic

Suplentes

  • (25) Christopher Brady
  • (1) Matt Turner
  • (18) Max Arfsten
  • (22) Mark Mckenzie
  • (12) Miles Robinson
  • (23) Joe Scally
  • (6) Auston Trusty
  • (14) Sebastian Berhalter
  • (7) Giovanni Reyna
  • (11) Brenden Aaronson
  • (9) Ricardo Pepi
  • (21) Timothy Weah
  • (19) Haji Wright
  • (26) Alejandro Zendejas

Entrenador: Mauricio Pochettino

Formación confirmada de Bélgica

Titulares

  • (1) Thibaut Courtois
  • (21) Timothy Castagne
  • (5) Maxim De Cuyper
  • (4) Brandon Mechele
  • (25) Nathan Ngoy
  • (24) Amadou Onana
  • (14) Dodi Lukebakio
  • (23) Nicolas Raskin
  • (8) Youri Tielemans
  • (10) Leandro Trossard
  • (17) Charles De Ketelaere

Suplentes

  • (12) Senne Lammens
  • (13) Mike Penders
  • (2) Zeno Debast
  • (16) Koni De Winter
  • (15) Thomas Meunier
  • (18) Joaquin Seys
  • (3) Arthur Theate
  • (7) Kevin De Bruyne
  • (19) Diego Moreira
  • (6) Axel Witsel
  • (22) Alexis Saelemaekers
  • (20) Hans Vanaken
  • (11) Jeremy Doku
  • (26) Matías Fernández Pardo
  • (9) Romelu Lukaku

Entrenador: Rudi García

¿Quién transmite el partido de Estados Unidos y Bélgica?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TyC Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estados Unidos recibe a Bélgica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

La FIFA le respondió a la UEFA con un duro comunicado sobre el caso Folarin Balogun:“Es una práctica habitual en Europa”

La FIFA le respondió a la UEFA con un duro comunicado sobre el caso Folarin Balogun: “Es una práctica habitual en Europa”
Folarin Balogun vio la tarjeta roja en Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.

A través de un extenso comunicado, la Comisión Disciplinaria del organismo rector del fútbol mundial explicó los fundamentos jurídicos de la resolución y rechazó las interpretaciones que apuntaban a un supuesto trato favorable hacia la Selección de Estados Unidos.

Leer la nota completa
Selección Estados UnidosSelección BélgicaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Terminó el Mundial para Cristiano Ronaldo:España le ganó a Portugal sobre el final y avanzó a los cuartos de final

    Terminó el Mundial para Cristiano Ronaldo: España le ganó a Portugal sobre el final y avanzó a los cuartos de final

  2. Argentina vs Egipto en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online

    Argentina vs Egipto en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

  3. Se acabaron las utopías imposibles:Francia le ganó a Paraguay 1 a 0 y jugará los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos

    Se acabaron las utopías imposibles: Francia le ganó a Paraguay 1 a 0 y jugará los cuartos de final del Mundial 2026 ante Marruecos

  4. Marruecos sufrió ante Haití pero lo dio vuelta y se metió en los 16avos de final del Mundial 2026

    Marruecos sufrió ante Haití pero lo dio vuelta y se metió en los 16avos de final del Mundial 2026

  5. Con un gol de Cristiano Ronaldo y polémica en el final, Portugal eliminó a Croacia y jugará los octavos de final contra España

    Con un gol de Cristiano Ronaldo y polémica en el final, Portugal eliminó a Croacia y jugará los octavos de final contra España
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Policiales

Video inédito:el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Diego Maradona cuando cumplió 60 años

El Gobierno reprogramó la mesa política y aceleró gestiones para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo define la agenda del Senado y acelera la reforma electoral con la mira en las PASO

“Vikingo, sos un gigante”:Javier Milei celebró la eliminación de Brasil en el Mundial con un guiño a Haaland

Economía

Jornada positiva en Wall Street:suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Jornada positiva en Wall Street: suben las acciones argentinas y el riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES y el paso a paso para solicitarla

Luis Caputo anunció el programa financiero de 2027:“Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

Mercado Pago:cómo abrir una cuenta para menores, cuáles son los requisitos y qué funciones habilita

Internacionales

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones:el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Mide más de 7 kilómetros y tiene 682 vagones: el tren que rompió un récord Guinness histórico y sigue imbatible

Rusia acelera su avance en Ucrania y logra su mayor conquista territorial en meses

La megaobra que unirá a España y Portugal:construirán un puente que cambiará la vida de miles de vecinos

Servicio Militar Obligatorio:quiénes deben hacerlo y qué beneficios reciben los jóvenes que se incorporan a las Fuerzas Armadas