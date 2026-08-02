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Newell`s vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Newell`s y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Newell`s recibe a Boca Juniors por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Marcelo Bielsa y el pitazo inicial se escuchará a las 17:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Newell`s vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

29´ Goool de Boca Juniors

¡Testazo letal! Santiago Ascacíbar anota para Boca Juniors tras conectar un cabezazo.

24´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Nicolás Goitea.

22´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

20´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

19´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.

19´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

18´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jerónimo Russo fue bloqueado por Santiago Ascacíbar.

17´ Tiro en el palo de Boca Juniors

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Miguel Ángel Merentiel pega en el palo.

10´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.

9´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Matías Cóccaro.

8´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

3´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

2´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Josué Reinatti.

1´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Marcelo Bielsa, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Newell`s y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (24) Franco Escobar
  • (17) Lautaro Giannetti
  • (23) Nicolás Goitea
  • (28) Jerónimo Russo
  • (20) Facundo Guch
  • (7) Walter Mazzantti
  • (5) Luca Regiardo
  • (39) Lautaro Rios
  • (8) David Sotelo
  • (9) Matías Cóccaro

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (25) Bruno Cabrera
  • (2) Ian Glavinovich
  • (3) Martín Luciano
  • (10) Valentino Acuña
  • (35) Blas Benedetto
  • (29) Marcelo Esponda
  • (18) Mateo García
  • (19) Jerónimo Gómez Mattar
  • (15) Alan Soñora
  • (99) Juan Ignacio Ramírez
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (32) Ayrton Costa
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (24) Dylan Gorosito
  • (10) Tomás Aranda
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (19) Leonel Flores
  • (5) Leandro Paredes
  • (22) Sebastián Villa
  • (16) Miguel Ángel Merentiel

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (27) Malcom Braida
  • (4) Nicolás Figal
  • (17) Leandro Lozano
  • (26) Marco Pellegrino
  • (15) Williams Alarcón
  • (18) Milton Delgado
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (20) Alan Velasco
  • (21) Kevin Zenón
  • (9) Milton Giménez
  • (11) Ángel Romero

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Newell`s y Boca Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Newell`s vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Newell`s recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Newell`sBoca JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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