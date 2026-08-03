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Estados Unidos acelerará la producción de componentes para los sistemas Patriot y THAAD por la creciente demanda de misiles

La iniciativa del Pentágono busca reforzar la capacidad industrial de EE.UU. para fabricar componentes esenciales de los sistemas de defensa antimisiles. La medida responde al aumento de la demanda de armamento por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente y se suma a un reciente contrato multimillonario para producir nuevos interceptores.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El Pentágono busca aumentar la producción de componentes para los sistemas de defensa antimisiles Patriot y THAAD ante la creciente demanda mundial. Foto: Reuters.
El Pentágono busca aumentar la producción de componentes para los sistemas de defensa antimisiles Patriot y THAAD ante la creciente demanda mundial. Foto: Reuters.
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos firmó un acuerdo para impulsar la fabricación de componentes esenciales destinados a los sistemas de defensa antimisiles Patriot y THAAD. La medida busca aumentar la capacidad industrial del país en un contexto de alta demanda provocado por los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente.

Durante los últimos meses, el Pentágono trabajó junto a empresas contratistas para acelerar acuerdos de producción y ampliar el suministro de misiles interceptores, considerados fundamentales para responder a amenazas aéreas y balísticas.

Sistemas Patriot. Foto: Reuters
El nuevo acuerdo contempla incorporar una segunda fuente de suministro para los motores de combustible sólido utilizados en los interceptores Patriot. Foto: Reuters.

¿Qué contempla el nuevo acuerdo del Pentágono?

De acuerdo con el comunicado oficial, el convenio permitirá triplicar la producción vinculada a los sistemas Patriot y cuadruplicar la correspondiente a los THAAD.

Aunque el Gobierno estadounidense no informó el valor económico del acuerdo, sí confirmó que se incorporará una segunda fuente de fabricación para los motores de combustible sólido PAC-3, además de incrementar la producción de dispositivos de seguridad utilizados en el sistema de encendido de los interceptores.

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La diversificación de proveedores apunta a reducir posibles cuellos de botella en la cadena de suministro y garantizar una mayor disponibilidad de estos sistemas defensivos.

Defensa aéreos Patriot en el aeropuerto de Vilna, Lituania. Foto: Reuters.
La decisión de Estados Unidos se produce en un contexto marcado por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, que incrementaron la necesidad de misiles defensivos.

¿Por qué Estados Unidos busca aumentar la producción?

El incremento de la producción responde al desgaste de las reservas militares estadounidenses tras el envío de armamento a países aliados.

En particular, Ucrania mantiene una fuerte dependencia de los sistemas Patriot para protegerse de ataques con misiles balísticos, mientras que la inestabilidad en Medio Oriente también elevó la demanda de este tipo de capacidades defensivas.

El acuerdo se suma a un contrato multimillonario con Lockheed Martin

La iniciativa anunciada por el Pentágono llega pocos días después de otra decisión de gran magnitud.

Según el Pentágono, el convenio permitirá triplicar la producción de los sistemas Patriot y cuadruplicar la de los THAAD. Foto: Grok.

La semana pasada, el Ejército de Estados Unidos otorgó a Lockheed Martin un contrato por un valor de hasta 58.600 millones de dólares para fabricar misiles interceptores Patriot.

Con ambas medidas, Washington busca fortalecer su capacidad de producción de sistemas de defensa aérea y garantizar un abastecimiento más rápido frente a un escenario internacional marcado por conflictos prolongados y una creciente demanda de armamento especializado.

Estados UnidosMisilesEjército de Estados Unidos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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