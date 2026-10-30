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Sarmiento 1 - 2 Rosario Central: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Eva Perón.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Sarmiento de Junín vs Rosario Central por el Toreno Clausura 2026.
Sarmiento de Junín vs Rosario Central por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Eva Perón de Junín: Sarmiento 1 - 2 Rosario Central.

Sarmiento vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

98´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central por Torneo Clausura 2026.

53´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

94´ Gooool de Rosario Central

Gastón Ávila marca para Rosario Central con asistencia de Ignacio Ovando.

93´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

91´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Julián Fernández fue bloqueado por Thyago Ayala.

86´ Roja directa para Sarmiento

¡A las duchas! El jugador de Sarmiento Santiago Salle es expulsado del partido.

86´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Salle.

85´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

83´ Fuera de juego en Rosario Central

Posición adelantada de Jaminton Campaz.

83´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vicente Pizarro fue bloqueado por Santiago Salle.

83´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

83´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Lucas Suárez y el remate se va afuera.

83´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Gastón González.

82´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

81´ Cambio en Sarmiento

Entra Gaston Arturia y sale Manuel García.

81´ Cambio en Sarmiento

Entra Jonathan Herrera y sale Junior Marabel.

81´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Marco Ruben y el remate se va afuera.

78´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

77´ Roja directa para Sarmiento

¡A las duchas! El jugador de Sarmiento Facundo Sava es expulsado del partido.

77´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.

77´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

76´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Julián Fernández y el remate se va afuera.

75´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

74´ Cambio en Rosario Central

Entra Elías Verón y sale Emanuel Coronel.

74´ Cambio en Rosario Central

Entra Marco Ruben y sale Alan Rodríguez.

71´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

70´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Manuel García y el remate se va afuera.

70´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Julián Fernández.

70´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gastón Ávila fue bloqueado por Thyago Ayala.

66´ Roja directa para Sarmiento

¡A las duchas! El jugador de Sarmiento Renzo Orihuela es expulsado del partido.

64´ Tarjeta amarilla para Rosario Central

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Emanuel Coronel.

64´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

64´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

59´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

59´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Emanuel Coronel fue bloqueado por Juan Manuel Insaurralde.

58´ Cambio en Rosario Central

Entra Julián Fernández y sale Ángel Di María.

56´ Cambio en Rosario Central

Entra Juan Giménez y sale Franco Cervi.

55´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

54´ Cambio en Sarmiento

Entra Renzo Orihuela y sale Julián Mavilla.

54´ Cambio en Sarmiento

Entra Santiago Salle y sale Thiago Santamaría.

54´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Gastón Ávila y el remate se va afuera.

52´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.

50´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Thiago Santamaría.

49´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

47´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.

46´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Thiago Santamaría.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Eva Perón!

Resumen estadístico del primer tiempo.

2´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Eva Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Fuera de juego en Sarmiento

Posición adelantada de Manuel García.

44´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Julián Mavilla.

43´ Cambio en Sarmiento

Entra Mauricio Martínez y sale Cristian Zabala.

41´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

41´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

39´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

34´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

33´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.

33´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.

32´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

30´ Tarjeta amarilla para Rosario Central

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alan Rodríguez.

28´ Gooool de Rosario Central

Gastón Ávila marca para Rosario Central.

28´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.

27´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

27´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Manuel García y el remate se va afuera.

24´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Emanuel Coronel y el remate se va afuera.

18´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Jeremías Ledesma.

17´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Rodríguez fue bloqueado por Thyago Ayala.

15´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Thyago Ayala.

14´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

14´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Cristian Zabala y el remate se va afuera.

12´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Elián Giménez.

10´ Tarjeta amarilla para Sarmiento

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Insaurralde.

9´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

8´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.

7´ Tiro en el palo de Rosario Central

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Enzo Copetti pega en el palo.

5´ Gooool de Sarmiento

Manuel García marca para Sarmiento con asistencia de Julián Mavilla.

3´ Saque de arco para Sarmiento

Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.

3´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!

Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.

3´ Córner para Rosario Central

Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.

1´ Saque de arco para Rosario Central

Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.

1´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!

Disparo de Thiago Santamaría y el remate se va afuera.

1´ Córner para Sarmiento

Ejecuta el tiro de esquina Cristian Zabala.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Eva Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Sarmiento y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Formación confirmada de Sarmiento

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (20) Ulises Giménez
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (29) Thiago Santamaría
  • (3) Lucas Suárez
  • (5) Manuel García
  • (23) Elián Giménez
  • (11) Gastón González
  • (15) Cristian Zabala
  • (27) Junior Marabel
  • (21) Julián Mavilla

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (26) Yair Arismendi
  • (6) Gaston Arturia
  • (44) Renzo Orihuela
  • (77) Nicolás Pasquini
  • (35) Facundo Alaggia
  • (16) Mauricio Martínez
  • (8) Santiago Salle
  • (9) Diego Churín
  • (24) Jonathan Herrera
  • (7) Pablo Magnín

Entrenador: Facundo Sava

Formación confirmada de Rosario Central

Titulares

  • (23) Jeremías Ledesma
  • (13) Gastón Ávila
  • (32) Emanuel Coronel
  • (46) Ignacio Ovando
  • (3) Agustín Sández
  • (8) Jaminton Campaz
  • (10) Franco Cervi
  • (11) Ángel Di María
  • (20) Vicente Pizarro
  • (88) Alan Rodríguez
  • (22) Enzo Copetti

Suplentes

  • (1) Axel Werner
  • (24) Juan Giménez
  • (15) Facundo Mallo
  • (35) Lucas Ramos
  • (33) Alexis Soto
  • (42) Elías Verón
  • (2) Sebastian Zaracho
  • (19) Santiago Segovia
  • (16) Tomás Badaloni
  • (18) Julián Fernández
  • (9) Marco Ruben

Entrenador: Jorge Almirón

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Rosario Central?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Sarmiento de JunínRosario CentralTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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