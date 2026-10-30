Sarmiento 1 - 2 Rosario Central: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Eva Perón de Junín: Sarmiento 1 - 2 Rosario Central.
Sarmiento vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central por Torneo Clausura 2026.
53´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
94´ Gooool de Rosario Central
Gastón Ávila marca para Rosario Central con asistencia de Ignacio Ovando.
93´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
91´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Julián Fernández fue bloqueado por Thyago Ayala.
86´ Roja directa para Sarmiento
¡A las duchas! El jugador de Sarmiento Santiago Salle es expulsado del partido.
86´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Salle.
85´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
83´ Fuera de juego en Rosario Central
Posición adelantada de Jaminton Campaz.
83´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vicente Pizarro fue bloqueado por Santiago Salle.
83´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
83´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Lucas Suárez y el remate se va afuera.
83´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Gastón González.
82´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
81´ Cambio en Sarmiento
Entra Gaston Arturia y sale Manuel García.
81´ Cambio en Sarmiento
Entra Jonathan Herrera y sale Junior Marabel.
81´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Marco Ruben y el remate se va afuera.
78´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
77´ Roja directa para Sarmiento
¡A las duchas! El jugador de Sarmiento Facundo Sava es expulsado del partido.
77´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
77´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
76´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Julián Fernández y el remate se va afuera.
75´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
74´ Cambio en Rosario Central
Entra Elías Verón y sale Emanuel Coronel.
74´ Cambio en Rosario Central
Entra Marco Ruben y sale Alan Rodríguez.
71´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
70´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Manuel García y el remate se va afuera.
70´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Julián Fernández.
70´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Ávila fue bloqueado por Thyago Ayala.
66´ Roja directa para Sarmiento
¡A las duchas! El jugador de Sarmiento Renzo Orihuela es expulsado del partido.
64´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Emanuel Coronel.
64´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
64´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
59´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
59´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emanuel Coronel fue bloqueado por Juan Manuel Insaurralde.
58´ Cambio en Rosario Central
Entra Julián Fernández y sale Ángel Di María.
56´ Cambio en Rosario Central
Entra Juan Giménez y sale Franco Cervi.
55´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
54´ Cambio en Sarmiento
Entra Renzo Orihuela y sale Julián Mavilla.
54´ Cambio en Sarmiento
Entra Santiago Salle y sale Thiago Santamaría.
54´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Gastón Ávila y el remate se va afuera.
52´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.
50´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Thiago Santamaría.
49´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
47´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.
46´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Thiago Santamaría.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Eva Perón!
Resumen estadístico del primer tiempo.
2´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Eva Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Fuera de juego en Sarmiento
Posición adelantada de Manuel García.
44´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Julián Mavilla.
43´ Cambio en Sarmiento
Entra Mauricio Martínez y sale Cristian Zabala.
41´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
41´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
39´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
34´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
33´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
33´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.
32´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
30´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alan Rodríguez.
28´ Gooool de Rosario Central
Gastón Ávila marca para Rosario Central.
28´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.
27´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
27´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Manuel García y el remate se va afuera.
24´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Emanuel Coronel y el remate se va afuera.
18´ ¡Sarmiento se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Marabel fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
17´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Rodríguez fue bloqueado por Thyago Ayala.
15´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Thyago Ayala.
14´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
14´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Cristian Zabala y el remate se va afuera.
12´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Elián Giménez.
10´ Tarjeta amarilla para Sarmiento
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Insaurralde.
9´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
8´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cervi.
7´ Tiro en el palo de Rosario Central
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Enzo Copetti pega en el palo.
5´ Gooool de Sarmiento
Manuel García marca para Sarmiento con asistencia de Julián Mavilla.
3´ Saque de arco para Sarmiento
Desde el fondo la pone en juego Thyago Ayala.
3´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
3´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
1´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
1´ ¡Tiro desviado de Sarmiento!
Disparo de Thiago Santamaría y el remate se va afuera.
1´ Córner para Sarmiento
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Zabala.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Eva Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Sarmiento y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Formación confirmada de Sarmiento
Titulares
- (12) Thyago Ayala
- (20) Ulises Giménez
- (2) Juan Manuel Insaurralde
- (29) Thiago Santamaría
- (3) Lucas Suárez
- (5) Manuel García
- (23) Elián Giménez
- (11) Gastón González
- (15) Cristian Zabala
- (27) Junior Marabel
- (21) Julián Mavilla
Suplentes
- (1) Iván Arboleda
- (26) Yair Arismendi
- (6) Gaston Arturia
- (44) Renzo Orihuela
- (77) Nicolás Pasquini
- (35) Facundo Alaggia
- (16) Mauricio Martínez
- (8) Santiago Salle
- (9) Diego Churín
- (24) Jonathan Herrera
- (7) Pablo Magnín
Entrenador: Facundo Sava
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (46) Ignacio Ovando
- (3) Agustín Sández
- (8) Jaminton Campaz
- (10) Franco Cervi
- (11) Ángel Di María
- (20) Vicente Pizarro
- (88) Alan Rodríguez
- (22) Enzo Copetti
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (24) Juan Giménez
- (15) Facundo Mallo
- (35) Lucas Ramos
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (2) Sebastian Zaracho
- (19) Santiago Segovia
- (16) Tomás Badaloni
- (18) Julián Fernández
- (9) Marco Ruben
Entrenador: Jorge Almirón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Sarmiento y Rosario Central?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sarmiento vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sarmiento recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Sarmiento vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sarmiento y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.