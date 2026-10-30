Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Lula Da Silva y Javier Milei Foto: -

El gobierno de Lula da Silva convocó a la máxima representante diplomática argentina en Brasil para pedir explicaciones por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos después de que el senador brasileño atravesara territorio argentino y abordara un avión privado en Puerto Iguazú. La reunión se realizó el jueves 29 de octubre en Brasilia y se conoció este viernes 30: allí, la Cancillería brasileña busca determinar si funcionarios del gobierno de Javier Milei participaron en la organización del traslado, aunque esa eventual intervención todavía no fue acreditada judicialmente.

A quién convocó el Gobierno de Lula y qué explicaciones le pidió a Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, citó a María Emilia Cortés, encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia. Según informaron TN y CNN Brasil, la diplomática fue recibida por João Marcelo Galvão de Queiroz, responsable del área de América del Sur de la Cancillería brasileña, durante una reunión que se extendió apenas unos minutos.

Las autoridades brasileñas solicitaron información sobre las circunstancias del viaje de Bolsonaro y la posible colaboración de integrantes de la Casa Rosada. El encuentro se produjo después de que circularan versiones periodísticas sobre una presunta participación de Santiago Caputo, asesor presidencial, en la logística del traslado. Según esos reportes, habría estado en la zona de la Triple Frontera durante el operativo.

La participación del asesor no está judicialmente acreditada, por lo que continúa siendo una hipótesis mencionada en las investigaciones periodísticas. Brasil tampoco difundió un comunicado oficial sobre el contenido de la reunión.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

Cómo salió Flávio Bolsonaro de Brasil y por qué se cuestiona el viaje

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil después de perder el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre frente a Lula da Silva. El senador ingresó a Argentina el martes 27 de octubre junto con su esposa y sus dos hijas a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.

Posteriormente, la familia abordó un avión privado que partió desde Misiones, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y continuó hacia Estados Unidos.

La controversia se originó porque el juez brasileño Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, había dispuesto restricciones para que Bolsonaro abandonara Brasil y le había ordenado entregar sus pasaportes.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones argentina sostuvo que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados para atravesar la frontera.

El propio Bolsonaro agradeció públicamente a Milei por su apoyo después de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, ese mensaje tampoco permitió establecer por sí solo cuál fue la participación de las autoridades argentinas en el viaje.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué consecuencias puede tener el reclamo de Brasil para la relación con Milei

La convocatoria diplomática representa un nuevo episodio de tensión entre los gobiernos de Lula y Milei, cuyas diferencias políticas se profundizaron durante la campaña presidencial brasileña.

En agosto de 2026, Brasil redujo el nivel de representación diplomática bilateral a encargados de negocios. Desde entonces, Cortés conduce la Embajada argentina en Brasilia después de la salida del embajador Daniel Raimondi.

Pese al nuevo reclamo, el Gobierno brasileño optó por una gestión reservada: Cortés no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y hasta este viernes, no se habían anunciado nuevas sanciones ni medidas diplomáticas contra Argentina. Según informó UOL, la intención de Brasilia es obtener información sobre el episodio sin ampliar, por el momento, el conflicto bilateral.

Lula da Silva y Javier Milei. Foto: REUTERS

La relación económica continúa siendo relevante para ambos países dentro del Mercosur. De hecho, funcionarios argentinos ratificaron durante la semana su intención de mantener los intercambios comerciales pese a las diferencias entre los presidentes.

El próximo paso dependerá de las respuestas que reciba Cancillería de Brasil y de los avances de las investigaciones sobre el traslado de Bolsonaro. Por ahora, el gobierno de Lula formalizó un pedido de explicaciones sin anunciar una ruptura diplomática ni atribuir responsabilidades penales a funcionarios argentinos.