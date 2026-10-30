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Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida y hubo enfrentamientos con la Policía

Las movilizaciones se llevaron a cabo contra las políticas económicas del gobierno de Giorgia Meloni y la suba del costo de vida.

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Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida
Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida Foto: Reuters
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Este viernes 30 de octubre, Italia vivió una jornada de huelga general con manifestaciones en distintos puntos del país contra las políticas económicas del gobierno de Giorgia Meloni y la suba del costo de vida. Las protestas tuvieron como saldo enfrentamientos con la policía en Roma y Turín y la convocatoria, impulsada por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB), movilizó a estudiantes, empleados y agrupaciones sociales.

Manifestaciones en Roma

La protesta en la capital comenzó durante la mañana con una marcha estudiantil y la instalación de un campamento frente al Coliseo, cuya permanencia está prevista hasta el domingo. Pero el escenario cambió por la tarde, cuando un grupo que había partido desde el barrio de Trastevere intentó atravesar el cerco policial para llegar al Parlamento. En este contexto, las fuerzas de seguridad realizaron varias cargas y utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida
Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida Foto: Reuters

De acuerdo con un primer reporte de medios locales, ocho personas quedaron demoradas para ser identificadas. Los disturbios continuaron en las inmediaciones del río y en el barrio de Testaccio, donde algunos participantes lanzaron botellas, petardos y otros elementos contra las fuerzas de seguridad. La policía respondió con vehículos hidrantes y se restringió el paso hacia puntos institucionales como la Piazza Colonna, donde funciona la sede del Gobierno, el Palacio Chigi, y la Piazza di Montecitorio, que alberga la Cámara de Diputados.

Estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida en Italia y hubo enfrentamientos con la Policía
Estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida en Italia y hubo enfrentamientos con la Policía Video: Reuters

Las protestas en otras localidades del país

Las manifestaciones también alcanzaron Milán, Bolonia, Génova, Nápoles y Turín, donde los efectivos usaron bastones y recurrieron a un camión hidrante para alejarlos de la prefectura. En Roma, periodistas de AFP registraron destrozos, contenedores volcados y uno de ellos incendiado.

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Cuántas personas participaron de las manifestaciones en Italia

Según el cálculo del sindicato USB, entre un millón y un millón y medio de personas participación en las movilizaciones de todo el país. Por su parte, el Gobierno no publicó cifras oficiales y desde el Ministerio de Educación informaron que la adhesión provisoria al paro en las escuelas fue del 7,57%, con datos correspondientes al 54,73% de los establecimientos relevados hasta las 17 (hora local).

Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida
Siguen las protestas en Italia: estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida Foto: Reuters

El sábado 18 de octubre ya se habían registrado movilizaciones en toda Italia cuando miles de personas salieron a las calles para reclamar mejores salarios y medidas frente al aumento del costo de vida. En esa oportunidad, las protestas también se desarrollaron en distintas ciudades del país y terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, numerosos heridos y alrededor de 50 detenidos en Milán.

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