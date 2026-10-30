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Por qué el triunfo de Lula en Brasil puede beneficiar la relación entre Argentina y Estados Unidos, según la Bolsa de Cereales

La entidad empresarial sostiene que la relación entre Estados Unidos y Brasil podría seguir atravesada por tensiones que mantuvieron Donald Trump y Lula, contexto que podría ser aprovechado por Argentina.

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Javier Milei y Donald Trump.
Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS
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Argentina podría encontrar una oportunidad para aumentar sus ventas agroindustriales a Estados Unidos a partir del escenario político y comercial que se abre con la continuidad de Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil. Un eventual distanciamiento entre Washington y Brasilia, combinado con un mayor acercamiento entre el gobierno de Milei y el estadounidense, podría beneficiar a los exportadores locales y mejorar su posición frente a la competencia brasileña, según la Bolsa de Cereales.

El informe de la entidad empresarial plantea las posibles implicancias de la reelección del presidente brasileño para la agroindustria argentina y sostiene que la relación entre Estados Unidos y Brasil podría seguir atravesada por tensiones similares o incluso superiores a las que mantuvieron Donald Trump y Lula estos últimos dos años, que derivaron en sobretasas para los productos de Brasil con un máximo del 50%, antes de ser parcialmente reducidas.

Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro
Lula da Silva ganó el balotaje ante Bolsonaro Foto: REUTERS

Este contexto, según la Bolsa de Cereales, podría ser aprovechado por la Argentina para ocupar parte del espacio que pierdan sus competidores brasileños en el mercado norteamericano. Las posibilidades alcanzarían a distintos sectores productivos, entre ellos los exportadores de carne vacuna, azúcar de caña, miel, jugos de frutas, tabaco y algunas variedades de frutas frescas.

El interés por ampliar la presencia argentina en ese destino también se explica por las dimensiones de su mercado. Estados Unidos concentra una cuarta parte del producto mundial, tiene una población de 350 millones de habitantes y registra un ingreso per cápita anual de USD82.000.

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Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.
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Las diferencias entre Milei y Lula no pondrán en riesgo el comercio bilateral

La Bolsa de Cereales advierte que las diferencias políticas entre Milei y Lula no necesariamente pondrán en riesgo el comercio bilateral. Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina: concentra el 14% de las exportaciones y el 24% de las importaciones. Además, ocupa el tercer lugar entre los destinos de los productos agroindustriales argentinos, con ventas cercanas a USD3.500 millones anuales, un nivel que se mantuvo estable durante la última década pese a los conflictos diplomáticos.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: Presidencia

Además, la entidad remarca que una caída de la actividad económica brasileña también perjudicaría a la Argentina, ya que reduciría la demanda de manufacturas industriales y productos de las economías regionales. Entre los principales envíos al país vecino figuran trigo, leche en polvo, papas congeladas, cebada cervecera, malta, mozzarella, peras y ajos frescos.

Otro posible punto de conflicto es el Mercosur: mientras Milei busca flexibilizar sus reglas y negociar acuerdos bilaterales, Brasil exige el consenso de los cuatro miembros fundadores. Para la agroindustria argentina, avanzar en acuerdos es fundamental para competir con otros exportadores.

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