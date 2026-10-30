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El papa León XIV votó por correo electrónico en las elecciones de medio término de EE.UU.

El Sumo Pontífice sumó su voto de cara a los comicios legislativos, en lo que fue la primera vez que se conoce que un papa participa en unos comicios. “Envió su voto por correo a Chicago”, confirmó el Vaticano.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: EFE.
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El Vaticano confirmó que el papa León XIV hizo uso de su derecho al voto en los Estados Unidos al enviar su sufragio por correo electrónico con destino a la ciudad de Chicago, de cara a las elecciones de medio término.

La información fue ratificada de manera oficial por la Sala de Prensa de la Santa Sede, donde señalaron que la decisión se inscribe dentro de una práctica de participación cívica que el Sumo Pontífice, nacido bajo el nombre de Robert Francis Prevost, ha mantenido de forma regular cada vez que se presentaron convocatorias electorales para los ciudadanos de su país.

El Papa León XIV en Turquía. Foto: EFE.

En ese sentido, desde el Vaticano recordaron que durante el período en el que Prevost desempeñó su labor pastoral y residió en Perú, también emitió su voto en las urnas con regularidad siempre que estuvo habilitado.

La comunicación oficial, además, destacó la convicción del Santo Padre en torno a la importancia de la intervención de los ciudadanos en los procesos democráticos.

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El secretario de Estado norteamericano y el Sumo Pontífice se reunieron en el Vaticano. Foto: REUTERS

De acuerdo a la información difundida por la Santa Sede, el mecanismo empleado por el papa León XIV se ampara en el régimen normativo de Illinois y en la legislación federal estadounidense conocida como UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), un marco legal que garantiza el derecho a emitir el voto por correspondencia a los ciudadanos y miembros de las fuerzas que residen fuera del territorio de los Estados Unidos.

Cuándo se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos

Las midterms de Estados Unidos se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Ese día se votará para renovar:

  • Los 435 escaños de la Cámara de Representantes.
  • 35 de los 100 escaños del Senado, incluidos 33 comicios regulares y dos especiales.
  • Gobernadores y numerosos cargos estatales y locales.
Un hombre pasa junto a un cartel de votación durante la votación anticipada presencial para las elecciones de mitad de mandato en El Paso, Texas.
Estados Unidos celebra las midterms el martes 3 de noviembre. Foto: REUTERS

Estos comicios se denominan de medio mandato porque se realizan a mitad del período presidencial. Además, el voto anticipado y por correo ya se habilita antes del 3 de noviembre, con fechas diferentes según cada estado.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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