Aumentan la luz y el gas en noviembre: cuánto subirán las tarifas y quiénes conservarán los descuentos

Servicios de luz y gas. Foto: NA

Las facturas de servicios volverán a registrar cambios durante noviembre. El Gobierno nacional autorizó una nueva actualización de las tarifas de electricidad y gas natural, una medida que alcanzará tanto a usuarios residenciales sin asistencia estatal como a hogares incorporados al sistema de subsidios.

De acuerdo con los porcentajes informados, la electricidad aumentará en promedio un 3,57% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el caso del gas natural por redes, el incremento promedio será del 2,17% a nivel nacional. Las modificaciones fueron instrumentadas mediante resoluciones oficiales y comenzarán a aplicarse sobre los consumos de noviembre.

El impacto concreto sobre cada factura no será idéntico para todos los usuarios. El monto final dependerá de la empresa distribuidora, la categoría residencial, el nivel de consumo, la ubicación del domicilio y la aplicación o no de bonificaciones energéticas.

Cuánto aumentará la tarifa de luz en noviembre

La actualización de la electricidad contempla los nuevos valores correspondientes al costo de distribución y a los componentes que integran la factura. En el AMBA, el ajuste promedio será del 3,57%, aunque el traslado específico a las boletas puede variar según la distribuidora y la categoría tarifaria.

Tarifas de luz y gas Foto: -

En el caso de Edenor, el impacto informado sobre la factura final será de aproximadamente 0,42%, mientras que para los clientes de Edesur rondará el 0,36%. Al mismo tiempo, el Valor Agregado de Distribución Medio fue actualizado a $74,551 para Edenor y $68,130 para Edesur.

Como referencia, los usuarios residenciales de Edenor pertenecientes a la categoría R1, que comprende consumos de hasta 200 kWh mensuales, tendrán un cargo fijo de $1870,51. Para los hogares de la misma categoría atendidos por Edesur, el cargo fijo será de $1826,26.

Estos importes no representan necesariamente el total que llegará en la boleta. Al cargo fijo se suman el consumo registrado, los impuestos y otros conceptos incluidos por cada jurisdicción.

Qué pasará con los subsidios a la electricidad

Una de las principales novedades de la medida es la continuidad de la asistencia para los hogares comprendidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Para estos usuarios se mantendrá un tope subsidiado de 200 kWh mensuales y una bonificación adicional del 25% en las facturas eléctricas. De esta manera, los hogares alcanzados por el beneficio conservarán una reducción cercana al 75% sobre el precio correspondiente, dentro del límite de consumo establecido.

Cuando el consumo mensual exceda el bloque bonificado, la energía utilizada por encima del límite puede facturarse con un nivel menor de subsidio o directamente con el precio pleno, según las condiciones vigentes para cada usuario.

Cuánto subirá el gas natural durante noviembre

Las tarifas de gas natural y gas propano indiluido por redes aumentarán un promedio de 2,17% en todo el país. Al igual que sucede con la electricidad, la cifra final dependerá de la categoría de consumo, la zona tarifaria y la distribuidora encargada de prestar el servicio.

Para los usuarios residenciales sin subsidios atendidos por Metrogas, la categoría R1 tendrá valores estimados de $4668,55 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5391,41 en distintos partidos del conurbano bonaerense.

En las categorías de mayor consumo, los importes serán considerablemente más altos. La categoría R4 podría alcanzar valores de hasta $111.536,25 en CABA y de alrededor de $60.613,21 en el conurbano, según la zona y el consumo facturado.

Para los clientes residenciales de Naturgy, el valor de referencia de la categoría R1 será de $3826,95, mientras que los usuarios ubicados en la categoría R4 podrán recibir facturas de hasta $40.980,12.

Quiénes mantendrán el descuento adicional en el gas

Los hogares incorporados al régimen de subsidios conservarán durante noviembre una bonificación adicional del 24,25% para el gas natural. Ese beneficio se suma al descuento base del 50%, por lo que la reducción total llegará al 74,25% para los usuarios alcanzados por el esquema.

Subsidios de luz y gas. Foto: NA

La continuidad de estas bonificaciones busca moderar el impacto de los nuevos cuadros tarifarios y evitar saltos pronunciados en las facturas. Sin embargo, el descuento se aplica sobre los componentes subsidiables del servicio y no necesariamente sobre impuestos, tasas locales u otros cargos.

Cómo saber cuánto se pagará realmente

Para estimar el monto de la próxima factura conviene revisar la categoría residencial, el consumo del período anterior, la condición frente al sistema de subsidios y la empresa distribuidora.

También es importante tener en cuenta que el porcentaje general de aumento no siempre coincide con la variación final de la boleta. Un consumo superior al registrado durante el mes anterior, la pérdida de una bonificación o el exceso del bloque subsidiado pueden provocar una diferencia mayor.

Por ese motivo, los usuarios deberían comparar el consumo medido en kWh o metros cúbicos y no únicamente el total en pesos. La actualización entrará en vigencia desde noviembre, pero podrá verse reflejada en facturas emitidas posteriormente, según el cronograma de lectura y facturación de cada empresa.