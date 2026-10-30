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Racing Club 2 - 1 Aldosivi: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Presidente Perón.

Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Racing vs Aldosivi por el Toreno Clausura 2026.
Racing vs Aldosivi por el Toreno Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Presidente Perón de Avellaneda: Racing Club 2 - 1 Aldosivi.

Racing Club vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Racing Club y Aldosivi por Torneo Clausura 2026.

94´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Alan Sosa.

93´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

92´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Alan Sosa y el remate se va afuera.

91´ Fuera de juego en Aldosivi

Posición adelantada de Andrés Vombergar.

88´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

88´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.

87´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

87´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Andrés Chávez y el remate se va afuera.

87´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Martin Garcia y el remate se va afuera.

86´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Pérez.

86´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

85´ Cambio en Aldosivi

Entra Juan Dadín y sale Lucas Castro.

83´ Fuera de juego en Aldosivi

Posición adelantada de Andrés Chávez.

81´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

81´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Lautaro Díaz y el remate se va afuera.

80´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco Fraga fue bloqueado por Néstor Breitenbruch.

79´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

79´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

76´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

76´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

75´ Cambio en Aldosivi

Entra Federico Laurelli y sale Braian Cufré.

74´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Conechny fue bloqueado por Lucas Acosta.

74´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Conechny fue bloqueado por Lucas Acosta.

74´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Sosa fue bloqueado por Matías Pérez.

73´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Braian Cufré.

73´ Cambio en Racing Club

Entra Matías Pérez y sale Alejandro Tello.

68´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Alan Sosa.

67´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

65´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

65´ Cambio en Aldosivi

Entra Alan Sosa y sale Agustín Palavecino.

65´ Cambio en Aldosivi

Entra Elías López y sale Santiago Moya.

65´ Cambio en Aldosivi

Entra Andrés Chávez y sale Felipe Anso.

64´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Ignacio Rodríguez y el remate se va afuera.

64´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

63´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Felipe Anso y el remate se va afuera.

63´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

63´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Lucas Castro y el remate se va afuera.

62´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Francisco Fraga.

61´ Fuera de juego en Aldosivi

Posición adelantada de Felipe Anso.

61´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Martin Garcia y el remate se va afuera.

61´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.

60´ Cambio en Racing Club

Entra Leonel Pérez y sale Matías Kranevitter.

59´ Goool de Racing Club

¡Efectivo desde los 12 pasos! Ignacio Rodríguez anota para Racing Club tras marcar de penal.

54´ Penal para Racing Club

El árbitro marca falta de Joaquín Pombo y cobra la pena máxima a favor de Racing Club

57´ Tarjeta amarilla para Aldosivi

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joaquín Pombo.

55´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martin Garcia fue bloqueado por Matías Tagliamonte.

53´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

48´ Fuera de juego en Aldosivi

Posición adelantada de Andrés Vombergar.

47´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alejandro Tello.

47´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Alejandro Tello y el remate se va afuera.

46´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Matías Tagliamonte.

46´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Lucas Castro y el remate se va afuera.

45´ Cambio en Racing Club

Entra Lautaro Díaz y sale Matías Zaracho.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Presidente Perón!

45´ Cambio en Racing Club

Entra Matías Tagliamonte y sale Facundo Cambeses.

Resumen estadístico del primer tiempo.

45´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Presidente Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

43´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

43´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán y el remate se va afuera.

42´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Tomás Conechny.

41´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

41´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Gastón Lodico y el remate se va afuera.

40´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Conechny fue bloqueado por Lucas Acosta.

35´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

34´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Matías Zaracho y el remate se va afuera.

34´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

34´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Lucas Castro y el remate se va afuera.

30´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

29´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

28´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Alejandro Tello y el remate se va afuera.

28´ Cambio en Racing Club

Entra Francisco Fraga y sale Adrián Martínez.

26´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

25´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Felipe Anso fue bloqueado por Mateo Martinez.

25´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.

24´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Facundo Cambeses.

23´ Gooool de Racing Club

Adrián Martínez marca para Racing Club con asistencia de Tomás Conechny.

22´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

19´ Goool de Aldosivi

¡Testazo letal! Andrés Vombergar anota para Aldosivi tras conectar un cabezazo.

19´ Córner para Aldosivi

Ejecuta el tiro de esquina Felipe Anso.

18´ Tarjeta amarilla para Racing Club

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Kranevitter.

17´ ¡Racing Club se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Adrián Martínez fue bloqueado por Lucas Acosta.

16´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.

14´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Matías Zaracho.

7´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

7´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

4´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

3´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Matías Zaracho y el remate se va afuera.

3´ Fuera de juego en Aldosivi

Posición adelantada de Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán.

1´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

1´ ¡Tiro desviado de Racing Club!

Disparo de Adrián Martínez y el remate se va afuera.

0´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

0´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Presidente Perón, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Racing Club y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Formación confirmada de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (4) Ezequiel Cannavó
  • (43) Gonzalo Escudero
  • (38) Mateo Martinez
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (5) Matías Kranevitter
  • (20) Gastón Lodico
  • (11) Matías Zaracho
  • (17) Tomás Conechny
  • (9) Adrián Martínez
  • (46) Alejandro Tello

Suplentes

    Entrenador: Sebastián Romero

    Formación confirmada de Aldosivi

    Titulares

    • (42) Lucas Acosta
    • (25) Néstor Breitenbruch
    • (13) Braian Cufré
    • (28) Santiago Moya
    • (32) Joaquín Pombo
    • (24) Felipe Anso
    • (19) Lucas Castro
    • (10) Nicolás Gaitán
    • (8) Martin Garcia
    • (11) Agustín Palavecino
    • (29) Andrés Vombergar

    Suplentes

      Entrenador: Javier Sanguinetti

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Racing Club y Aldosivi?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Racing Club vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Racing Club recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Racing ClubAldosiviTorneo ClausuraFútbol
      Redacción 26 Deportes
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