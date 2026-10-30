Racing Club 2 - 1 Aldosivi: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

45´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Presidente Perón! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

43´ Saque de arco para Racing Club

Desde el fondo la pone en juego Facundo Cambeses.

43´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!

Disparo de Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán y el remate se va afuera.

42´ Fuera de juego en Racing Club

Posición adelantada de Tomás Conechny.