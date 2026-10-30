Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Gustavo Menéndez y Ricardo Quintela Foto: Prensa Gustavo Menéndez

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recibió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en un encuentro político que reunió a dirigentes y vecinos en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo. Durante la actividad, ambos analizaron la situación de la Argentina, los desafíos de los próximos años y la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo.

La jornada se desarrolló bajo el lema “Desafíos para la Argentina que viene”, con un teatro colmado de asistentes. Los dirigentes intercambiaron opiniones sobre los principales problemas que atraviesa el país y plantearon posibles alternativas para mejorar la situación de los argentinos.

Durante su intervención, Menéndez destacó la trayectoria política del gobernador riojano y su participación en el proceso de unidad del peronismo. “Ricardo tiene una mirada federal muy necesaria para toda la República Argentina. Es una de las personas que comenzó el camino de la unidad del peronismo”, expresó el jefe comunal.

Gustavo Menéndez y Ricardo Quintela. Foto: Prensa Gustavo Menéndez

Además, señaló que Merlo ha sido un espacio de encuentro para distintos referentes políticos: “Nosotros, desde Merlo, siempre hemos hecho de nuestro distrito una trinchera, para que muchos compañeros puedan expresar sus ideas”.

Por su parte, Quintela agradeció la convocatoria y la recepción que tuvo durante su visita al municipio bonaerense. “Estoy muy agradecido con Gustavo y con todo el pueblo de Merlo por haberme recibido. Me siento como en mi propia casa y hablar en un teatro tan lleno, me obligó a dar lo mejor de mí”, manifestó.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Foto: Prensa Gustavo Menéndez

Qué dijeron Menéndez y Quintela sobre las próximas elecciones presidenciales de 2027

Uno de los puntos políticos del encuentro estuvo vinculado con las posibles candidaturas dentro del peronismo. Menéndez consideró que todavía no es momento de discutir nombres y sostuvo que la prioridad debe estar puesta en las preocupaciones de la sociedad.

“No es un buen momento para hablar de candidaturas. Es importante acompañar al pueblo y que se sienta interpelado por su dirigencia”, sostuvo el jefe comunal de Merlo.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Foto: Prensa Gustavo Menéndez

Sin embargo, reconoció que Quintela podría convertirse en una de las figuras del espacio político de cara a los próximos comicios. “Por supuesto, Ricardo es una persona que tiene una trascendencia nacional y podría representar al peronismo en las próximas elecciones. También hay otros compañeros en ese transitar. Pero ahora debemos hablar de las necesidades y los problemas de la gente”, agregó.

En el cierre, el gobernador de La Rioja también destacó el recorrido político de Menéndez y su proyección fuera de la provincia de Buenos Aires. “Gustavo Menéndez es un dirigente relevante a nivel nacional, una persona que conocen en todo el norte y, con su tercera gestión al mando, trascendió los límites de Buenos Aires”, concluyó Quintela.