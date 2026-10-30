Tren Mitre: las 3 estaciones del ramal José León Suárez donde proyectan renovar casi 2000 metros de vías

Obras en la línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos

La licitación para completar trabajos pendientes en la línea Mitre dio un nuevo paso con la apertura del segundo sobre. Una sola empresa presentó una oferta para renovar sectores cercanos a Colegiales, General Urquiza y Villa Ballester, además de intervenir pasos a nivel y mejorar la infraestructura ferroviaria.

Avanza la renovación de vías del ramal José León Suárez del tren Mitre

La modernización de la línea Mitre sumó un nuevo avance en el ramal José León Suárez, luego de que Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) abriera el segundo sobre de la licitación destinada a renovar casi 2000 metros de vías que habían quedado fuera de un proyecto integral ejecutado hace aproximadamente una década.

El proceso de contratación había comenzado en noviembre del año pasado y tuvo una particularidad: la constructora Pose fue la única empresa que presentó una oferta, por lo que continúa en carrera para quedarse con los trabajos.

Trabajos en línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Ahora se espera que ADIF complete las instancias administrativas correspondientes antes de avanzar con la adjudicación. La intervención apunta a terminar de modernizar distintos sectores del recorrido y mejorar las condiciones de circulación de las formaciones.

Dónde se renovarán las vías del tren Mitre

El proyecto contempla la renovación de 1996 metros de infraestructura ferroviaria, distribuidos en tres sectores del ramal:

Colegiales: 343 metros de vías .

General Urquiza: 240 metros .

Villa Ballester: 1413 metros.

Estos tramos habían quedado pendientes de la renovación integral realizada a mediados de la década pasada, cuando se ejecutaron obras como parte del plan ferroviario para mejorar el servicio entre Buenos Aires y Rosario.

En Villa Ballester también se realizarán trabajos adicionales sobre dos enlaces y un desvío simple. A su vez, el proyecto contempla intervenciones en cuatro pasos a nivel: avenida Triunvirato, Díaz Colodrero y Rodríguez Peña, correspondientes al ramal Suárez, y Laprida, del ramal Bartolomé Mitre.

Cómo serán las obras de infraestructura ferroviaria

Los trabajos incluyen la instalación de durmientes de hormigón y rieles UIC 54 E1 de 18 metros de longitud, preparados para conformar riel largo soldado. Se utilizarán materiales con características similares a los que ya fueron colocados en otros sectores renovados de la línea.

Además, se realizarán tareas para mejorar la geometría de las vías, trabajos de mecanizado y adecuaciones en los sistemas de desagüe.

El propósito es completar los sectores que todavía conservan infraestructura pendiente de modernización y conseguir mejores condiciones para el desplazamiento de los trenes.

Qué otras obras se realizan en el ramal José León Suárez

La renovación de vías forma parte de un conjunto más amplio de intervenciones previstas para la línea Mitre, que incluye otras tres iniciativas vinculadas con el ramal José León Suárez y su continuación hacia Zárate.

Una de ellas es la renovación del señalamiento ferroviario entre Pueyrredón y José León Suárez. La licitación ya fue lanzada, aunque todavía espera su adjudicación. El proyecto cuenta con financiamiento de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), obtenido en noviembre de 2023.

También se encuentra preadjudicada la renovación del señalamiento entre José León Suárez y Zárate. Si ambas iniciativas se concretan, toda la sección local de este corredor contará con sistemas de señalización renovados.

Por otra parte, la renovación de la subestación eléctrica José León Suárez ya fue adjudicada. También se proyectan intervenciones en las estaciones Coghlan, Florida y San Martín.

Estas obras se integran al plan de modernización de la línea Mitre, que cuenta con financiamiento del Banco Mundial y contempla mejoras tanto en el ramal Suárez como en el Tigre.

Trabajos en línea Mitre.

En este último corredor están previstas la construcción de dos nuevas subestaciones eléctricas, en Belgrano C y Vicente López, la modernización de otras seis, trabajos sobre el sistema eléctrico y la renovación de vías y del tercer riel. También se incluye la finalización de la terminal Retiro Mitre.

Las obras del tren Mitre que fueron canceladas

Pese a los avances en infraestructura, el proyecto original de modernización sufrió modificaciones y dejó afuera algunas iniciativas que estaban contempladas inicialmente.

Entre las obras canceladas figuran la extensión de la electrificación hasta El Talar y Benavídez, dos localidades del norte del Gran Buenos Aires, y la construcción de nuevas estaciones ferroviarias.

En ese grupo estaban previstas las paradas Facultad de Derecho, Nordelta y Cruce Bancalari, que finalmente no avanzaron. De esta manera, la renovación de los casi 2000 metros de vías representa un nuevo paso para completar trabajos pendientes en el ramal José León Suárez, aunque todavía quedan proyectos de mayor alcance que fueron postergados o descartados.