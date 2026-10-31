Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

El excandidato a presidente de Brasil se mostró públicamente por primera vez desde su llegada a Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla

Flávio Bolsonaro rompió el silencio este viernes 30 de octubre desde Estados Unidos, donde llegó después de abandonar Brasil a través de Argentina tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. En una transmisión en vivo por Instagram, explicó los motivos de su salida, relató cómo fue su última conversación con su padre Jair Bolsonaro y denunció una supuesta persecución judicial. “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”, aseguró al cuestionar el resultado electoral.

Durante la transmisión, el excandidato a presidente afirmó que decidió abandonar Brasil junto a su esposa Fernanda y sus dos hijas para continuar con su actividad política desde el exterior. “No está siendo fácil para nosotros aquí, para mi familia”, dijo. También consideró que de haberse quedado en Brasil, habría tenido mayores restricciones para comunicarse con sus seguidores.

Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil

Uno de los momentos más emotivos de su relato estuvo relacionado con la última visita a su padre, quien permanece bajo arresto domiciliario. Según contó, acudió a verlo el lunes posterior a las elecciones y cuando se retiraba, fue notificado de una resolución del juez Alexandre de Moraes que ordenaba retener sus pasaportes y le prohibía salir del país. “Miré a mi padre y le dije: ‘Papá, empezó la persecución’”, recordó.

El senador también describió la despedida entre ambos: “Miré a mi padre y tenía los ojos llorosos”. Según su testimonio, Jair Bolsonaro le pidió hablar unos minutos a solas y le advirtió sobre las consecuencias que podrían enfrentar: “Con lágrimas en los ojos, me dijo: ‘Ya sabes a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?’”.

El candidato a presidente de Brasil llegó a Estados Unidos y se reunió con el mandatario estadounidense. Foto: @realDonaldTrump

Las duras acusaciones de Flávio Bolsonaro contra la Justicia brasileña

Bolsonaro cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y sostuvo que la decisión de abandonar Brasil fue tomada exclusivamente junto a su esposa. “No fue fácil tomar la decisión familiar de salir del país, pero lo hice para seguir teniendo una voz activa”, manifestó.

En otro tramo, rechazó las acusaciones judiciales y aseguró que su salida respondió a la necesidad de preservar su libertad. “Yo no tenía dudas de que me usarían como moneda de cambio para intereses del sistema”, expresó.

Además, insistió en sus cuestionamientos al proceso electoral: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario. Decidí no someterme a eso; esto no es debilidad, supe leer el escenario”.

Las afirmaciones de Bolsonaro sobre un supuesto fraude electoral y una persecución política corresponden a su posición personal. Las acusaciones de fraude no cuentan con pruebas verificadas y el dirigente enfrenta una investigación judicial por presunto lavado de dinero.

Qué hará Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos tras su paso por Argentina

El senador brasileño llegó a Miami el pasado miércoles 28 de octubre después de ingresar a Argentina por Misiones y abordar un avión privado desde Puerto Iguazú, con escala en Guayaquil, Ecuador.

Su viaje provocó repercusiones diplomáticas. Según informó Associated Press, Brasil convocó a la máxima representante diplomática argentina para solicitar explicaciones por el paso del senador por territorio nacional.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Durante la transmisión, Bolsonaro adelantó que continuará participando en la política brasileña desde Estados Unidos y que buscará fortalecer la oposición parlamentaria al gobierno de Lula. “Nuestra trinchera en este momento será el Congreso Nacional, en especial el Senado Federal”, afirmó, y expresó su respaldo a Rogério Marinho para presidir la Cámara alta.

“El juego no terminó; a partir de ahora volveré a estar activo para ejercer liderazgo y buscar resistencia parlamentaria”, concluyó. El senador permanecerá en Estados Unidos junto a su familia mientras continúa la investigación judicial en Brasil y la controversia diplomática por las circunstancias de su salida.