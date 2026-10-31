comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

Flávio Bolsonaro se mostró públicamente por primera vez desde su salida desde Brasil. El excandidato a presidente realizó una transmisión en vivo por Instagram dos días después haber llegado a Miami junto a su familia.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
video de flávio bolsonaro en estados unidos
El excandidato a presidente de Brasil se mostró públicamente por primera vez desde su llegada a Estados Unidos. Foto: Captura de pantalla
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Flávio Bolsonaro rompió el silencio este viernes 30 de octubre desde Estados Unidos, donde llegó después de abandonar Brasil a través de Argentina tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva. En una transmisión en vivo por Instagram, explicó los motivos de su salida, relató cómo fue su última conversación con su padre Jair Bolsonaro y denunció una supuesta persecución judicial. “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”, aseguró al cuestionar el resultado electoral.

Durante la transmisión, el excandidato a presidente afirmó que decidió abandonar Brasil junto a su esposa Fernanda y sus dos hijas para continuar con su actividad política desde el exterior. “No está siendo fácil para nosotros aquí, para mi familia”, dijo. También consideró que de haberse quedado en Brasil, habría tenido mayores restricciones para comunicarse con sus seguidores.

Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil
Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil

Uno de los momentos más emotivos de su relato estuvo relacionado con la última visita a su padre, quien permanece bajo arresto domiciliario. Según contó, acudió a verlo el lunes posterior a las elecciones y cuando se retiraba, fue notificado de una resolución del juez Alexandre de Moraes que ordenaba retener sus pasaportes y le prohibía salir del país. “Miré a mi padre y le dije: ‘Papá, empezó la persecución’”, recordó.

El senador también describió la despedida entre ambos: “Miré a mi padre y tenía los ojos llorosos”. Según su testimonio, Jair Bolsonaro le pidió hablar unos minutos a solas y le advirtió sobre las consecuencias que podrían enfrentar: “Con lágrimas en los ojos, me dijo: ‘Ya sabes a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?’”.

Contenido Recomendado

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Lula Da Silva y Javier Milei

La huida de Flávio Bolsonaro:nuevos detalles de un plan que nació antes del balotaje y en el que intervinieron Argentina y EE.UU.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Flávio Bolsonaro y Donald Trump en estados unidos
El candidato a presidente de Brasil llegó a Estados Unidos y se reunió con el mandatario estadounidense. Foto: @realDonaldTrump

Las duras acusaciones de Flávio Bolsonaro contra la Justicia brasileña

Bolsonaro cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y sostuvo que la decisión de abandonar Brasil fue tomada exclusivamente junto a su esposa. “No fue fácil tomar la decisión familiar de salir del país, pero lo hice para seguir teniendo una voz activa”, manifestó.

En otro tramo, rechazó las acusaciones judiciales y aseguró que su salida respondió a la necesidad de preservar su libertad. “Yo no tenía dudas de que me usarían como moneda de cambio para intereses del sistema”, expresó.

Además, insistió en sus cuestionamientos al proceso electoral: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario. Decidí no someterme a eso; esto no es debilidad, supe leer el escenario”.

Las afirmaciones de Bolsonaro sobre un supuesto fraude electoral y una persecución política corresponden a su posición personal. Las acusaciones de fraude no cuentan con pruebas verificadas y el dirigente enfrenta una investigación judicial por presunto lavado de dinero.

Qué hará Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos tras su paso por Argentina

El senador brasileño llegó a Miami el pasado miércoles 28 de octubre después de ingresar a Argentina por Misiones y abordar un avión privado desde Puerto Iguazú, con escala en Guayaquil, Ecuador.

Su viaje provocó repercusiones diplomáticas. Según informó Associated Press, Brasil convocó a la máxima representante diplomática argentina para solicitar explicaciones por el paso del senador por territorio nacional.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Durante la transmisión, Bolsonaro adelantó que continuará participando en la política brasileña desde Estados Unidos y que buscará fortalecer la oposición parlamentaria al gobierno de Lula. “Nuestra trinchera en este momento será el Congreso Nacional, en especial el Senado Federal”, afirmó, y expresó su respaldo a Rogério Marinho para presidir la Cámara alta.

El juego no terminó; a partir de ahora volveré a estar activo para ejercer liderazgo y buscar resistencia parlamentaria”, concluyó. El senador permanecerá en Estados Unidos junto a su familia mientras continúa la investigación judicial en Brasil y la controversia diplomática por las circunstancias de su salida.

Flavio BolsonaroBrasil
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

    Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador: ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

  2. El rescate de Georgie:escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

    El rescate de Georgie: escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

  3. Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”

    Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei: “Recuerdo con nostalgia...”

  4. Buscan ya voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile:ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres

    Buscan ya voluntarios para trabajar 4 horas por día en un campo y huerto cerca del mar en Chile: ofrecen alojamiento gratis y 2 días libres

  5. Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

    Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

Economía

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Por qué el triunfo de Lula en Brasil puede beneficiar la relación entre Argentina y Estados Unidos, según la Bolsa de Cereales

Aumentan la luz y el gas en noviembre:cuánto subirán las tarifas y quiénes conservarán los descuentos

Alerta entre los usuarios de Binance en Argentina:qué pasó con el hackeo y cómo proteger las criptomonedas

Internacionales

El fenómeno económico de Polonia:pasó en renta per cápita a Japón y se posiciona como uno de los nuevos gigantes de Europa

Polonia crece en Europa

Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

Siguen las protestas en Italia:estudiantes y trabajadores marcharon contra el aumento del costo de vida y hubo enfrentamientos con la Policía

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática