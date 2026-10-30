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Renunció un funcionario del gobierno de Milei a poco más de un mes de asumir y cuestionó las condiciones de trabajo

César Oscar Lencina dejó la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y realizó contundentes críticas contra la falta de respaldo institucional y el trato hacia los empleados.

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Renunció César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación
Renunció César Oscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación. Foto: Archivo
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El subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, César Oscar Lencina, presentó su renuncia indeclinable a partir del 29 de octubre, poco más de un mes después de asumir el cargo. El funcionario formalizó su salida mediante una nota dirigida a la secretaria del área, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que denunció presuntos maltratos, dificultades para desempeñar sus funciones y falta de respaldo institucional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Lencina fundamentó su decisión en “las dificultades persistentes” que encontró durante su gestión, especialmente por la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional” para ejercer las responsabilidades de su cargo.

En la carta de renuncia, el funcionario también cuestionó las “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo” en relación a conductas que atribuyó a la conducción del área. El exsubsecretario sostuvo que esas prácticas “no condicen en absoluto” con su manera de conducir organizaciones ni con su experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo.

Ante las dificultades que describió, explicó que había tomado la decisión de dar “un paso al costado” luego de considerar que no estaban dadas las condiciones para continuar con sus tareas habituales.

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Cuánto tiempo estuvo César Oscar Lencina en el gobierno de Milei

Lencina había sido designado el 22 de septiembre de 2026 mediante el Decreto 1056/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El nombramiento quedó oficializado en el Boletín Oficial y estableció su incorporación a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, su renuncia se produjo apenas 37 días después de su designación, lo que implicó una gestión de poco más de cinco semanas.

Quién es César Oscar Lencina y qué pasará con la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología

Lencina es comodoro de la Fuerza Aérea Argentina y cuenta con antecedentes en la conducción de equipos, entre ellos, su desempeño al frente de la Base Marambio en la Antártida.

Había reemplazado en septiembre a José Luis Acevedo, cuya renuncia también fue aceptada mediante el Decreto 1056/2026. Su salida representa el segundo cambio en la titularidad de la Subsecretaría en poco más de un mes.

De esta manera, la dimisión abrirá un nuevo proceso de reorganización dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología conducida por Adriana Baravalle. Por el momento, no se informó oficialmente quién reemplazará a Lencina ni se difundió una respuesta de las autoridades mencionadas frente a las acusaciones formuladas en su carta.

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