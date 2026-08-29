Talleres vs. Central Córdoba (SE) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Talleres recibe a Central Córdoba (SE) por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Talleres vs. Central Córdoba (SE):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Talleres y Central Córdoba (SE) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.