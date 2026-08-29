Una importante estación del subte dejará de funcionar: por qué, desde cuándo y por cuánto tiempo

Una importante estación de la línea B de subte cierra por obras. Foto: X / @fmrockandpop.

La estación Medrano de la línea B del subte permanecerá cerrada a partir del lunes 31 de agosto de 2026 por la ejecución de una obra de renovación integral. Los trabajos se extenderán durante aproximadamente tres meses y alcanzarán los accesos, vestíbulos, escaleras y andenes de una de las paradas más utilizadas del barrio porteño de Almagro.

Durante ese período, la línea B seguirá funcionando con normalidad entre Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alem, aunque los trenes pasarán por Medrano sin detenerse. De esta manera, los pasajeros habituales deberán utilizar las estaciones cercanas o combinar su viaje con otras alternativas de transporte.

Cuándo cierra la estación Medrano y cuánto durarán las obras

El cierre comenzará el lunes 31 de agosto y se mantendrá durante alrededor de tres meses. Si se cumple el plazo previsto, Medrano podría volver a recibir pasajeros hacia fines de noviembre, aunque la fecha exacta de reapertura dependerá del desarrollo de las tareas.

Algunas intervenciones ya se venían realizando fuera del horario de servicio. Sin embargo, el alcance de la renovación obligó a suspender temporalmente la atención al público para permitir que los equipos trabajen de manera simultánea en diferentes sectores de la estación.

Cierra la estación Medrano por reparaciones. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cómo funcionará la línea B durante el cierre de Medrano

Las formaciones mantendrán su recorrido habitual, pero no abrirán sus puertas al atravesar Medrano. Esto significa que los usuarios podrán continuar viajando por la línea B, aunque deberán bajar o subir en otra estación mientras duren las obras.

Las alternativas más próximas son Carlos Gardel, ubicada en la zona del Abasto, y Ángel Gallardo, sobre la avenida Corrientes. Quienes deban llegar a los alrededores de Medrano también podrán recurrir a las líneas de colectivos que circulan por Corrientes, Medrano y avenidas cercanas.

Qué obras harán en la estación Medrano

La intervención incluirá la renovación completa de los pisos, trabajos de pintura e impermeabilización, incorporación de iluminación LED y colocación de nueva señalización fija y digital. También se instalarán nuevos molinetes, puertas de emergencia y señalización en braille sobre pasamanos y pórticos.

Cierra la estación Medrano por reparaciones. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Los andenes recibirán mobiliario nuevo, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. La remodelación abarcará además los accesos, las galerías de escaleras peatonales y mecánicas, los vestíbulos y las zonas de circulación de pasajeros.

El objetivo es mejorar la comodidad dentro de la estación, ordenar los recorridos y ofrecer espacios con mayor iluminación. Medrano será la estación número 21 incorporada al Plan de Renovación Integral impulsado por Subterráneos de Buenos Aires.

La reparación de filtraciones, uno de los puntos centrales

Uno de los trabajos más importantes estará orientado a resolver las filtraciones de agua. Los equipos realizarán inyecciones, tratarán las juntas y aplicarán productos especiales para mejorar la impermeabilización y reducir los problemas de humedad.

También se colocará sobre las paredes un revestimiento anticorrosivo compuesto por una aleación de aluminio y zinc. El sistema permitirá canalizar el agua y busca impedir que las filtraciones deterioren nuevamente las superficies después de la renovación.

Qué pasará con los murales de la estación Medrano

La puesta en valor contempla la restauración de los murales que forman parte del patrimonio artístico de la estación. La tarea estará en manos de profesionales especializados, que deberán respetar los criterios establecidos por los organismos de protección patrimonial.

Los trabajos seguirán los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. La intención es recuperar las obras sin alterar sus características originales.

Cierra la estación Medrano por reparaciones. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

De esta manera, la estación Medrano permanecerá fuera de servicio durante varios meses, pero la línea B continuará operativa. Antes de viajar, los pasajeros deberán contemplar la falta de parada y calcular más tiempo para desplazarse desde Carlos Gardel, Ángel Gallardo u otras alternativas de transporte.

Alternativas de transporte durante el cierre de la estación Medrano

Para reducir las demoras, los pasajeros podrán utilizar las paradas cercanas o combinar el viaje con colectivos que circulan por la zona.