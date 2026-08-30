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Tarot, vino y más: el misterioso bar de Colegiales escondido en una antigua casona de 1917

Este rincón místico de CABA se convirtió en los últimos años en uno de los bares más populares del barrio porteño. Todo sobre las experiencias que ofrece.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cómo es Helka Wine, un bar de Colegiales donde te leen las cartas.
Cómo es Helka Wine, un bar de Colegiales donde te leen las cartas. Foto: Canal 26
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La Ciudad de Buenos Aires cuenta con ofertas gastronómicas para todos los gustos y, en los últimos años, se han vuelto cada vez más populares aquellos bares o cafés que, además de su menú, ofrecen experiencias como lectura de tarot a sus comensales. Este el caso de Helka Wine Bar, un lugar ubicado en el corazón del barrio porteño de Colegiales.

Helka abrió a finales del 2019 y funciona en una casona antigua de 1917 de la calle Capitán General Ramón Freire al 1117. Justamente este es el elemento que hace a la identidad del bar. Al ingresar, las personas se sumergirán en un sitio cargado de misterio, muebles de antaño, paredes entre rojas, marrones, verdes y negras, y una barra gigante de estilo inglés.

El bar tiene dos pisos con patios y terrazas y espacios que emulan ser el living de una casa. El espíritu de Helka es ese: hacer que el cliente no sienta que está en un restaurante cualquiera sino que ha venido a pasar el tiempo con amigos en un ambiente acogedor y distendido. Esta elección no es azarosa. De hecho, está vinculada al segundo elemento por el cual Helka destaca frente a otras ofertas de la zona y que tiene que ver con las experiencias que ofrece.

Helka Wine Bar en Colegiales
Helka Wine Bar tiene dos pisos. Foto: Rocío Sirimarco

Helka, el bar de Colegiales donde te leen las cartas

Los amantes de lo esotérico o aquellos que solo tienen ganas de hacer algo distinto encontrarán en Helka un plan ideal de fin de semana o por qué no para cortar la rutina cualquier otro día. El bar organiza diferentes actividades como bingo musical, dibujo y pintura y, por supuesto, la gran estrella, el tarot.

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Desde el propio restaurante, creado por Martín Szumski, recomiendan acompañar cada una de las experiencias con una copa de vino, ya que cuenta con una bodega boutique con las mejores etiquetas. Pero no solo eso. También hay un amplio menú en el que destacan, sin dudas, las opciones de finger food como las tablas de quesos, empanadas y tapas.

Helka Bar en Colegiales
En cuanto a comida, las opciones de finger food como las tablas de quesos, empanadas y tapas son las que más destacan. Foto: Helka

Las actividades se realizan durante toda la semana y para conocer el día y horario es importante ingresar en la página de Instagram y chequear los detalles. De hecho, todos los lunes suben la agenda semanal para que los seguidores estén al tanto de qué experiencias habrá.

Helka sugiere reservar el lugar en caso de que se trate de una reunión de muchas personas. Además, en el caso del tarot, como suele ser la actividad más demandada, también se puede enviar un mensaje directo a Instagram para estar en la lista de los consultantes.

¿Cómo es la tirada de tarot en Helka, el bar de Colegiales?

La tirada de tarot que ofrece es Helka es express y puede llegar a tener una duración de unos 15 minutos debido a que suele haber muchas personas en espera. Dependiendo del tarotista, se pueden realizar dos o tres preguntas concretas y finalmente el consultante recibe un consejo para sus interrogantes.

Helka Wine Bar en Colegiales
Las lecturas de tarot pueden durar 15 minutos. Foto: Rocío Sirimarco

En la Ciudad de Buenos Aires existen otros bares y cafés que brinda tiradas de cartas, además, de Helka. Uno de ellos es Querida Rosa, ubicado en la calle Aráoz 568, en el barrio porteño de Villa Crespo. Lo interesante de este restaurante armenio es que no solo tiene tarot, además, ofrece lectura de la borra de café, una de las experiencias más distintivas del lugar.

Bar ColegialesGastronomíaTurismo
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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