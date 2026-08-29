comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

El juez Douglas Borda resolvió que el consultor político argentino cumpla una prisión de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Personal de seguridad boliviano escolta al consultor argentino Fernando Cerimedo.
Personal de seguridad boliviano escolta al consultor argentino Fernando Cerimedo. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Justicia de Bolivia dictó una nueva prisión preventiva para el consultor político argentino Fernando Cerimedo por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta decisión se suma a la otra condena enmarcada en la causa por la presunta tentativa de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.

El juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla una prisión de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La orden del juez llega después de la audiencia virtual que tuvo lugar este sábado.

El asesor político participó del encuentro desde el penal de Palmasola (Santa Cruz de la Sierra) y declaró que no se fugará por las causas que se lo investigan. “Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo en su declaración.

Fernando Cerimedo.
Fernando Cerimedo preso en Bolivia. Foto: NA

“Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”, declaró en base a lo reconstruido por el diario boliviano El Deber.

Contenido Recomendado

Fernando Cerimedo declaró que gana casi un millón de dólares por mes:lo investigan por enriquecimiento ilícito

Fernando Cerimedo declaró que gana casi un millón de dólares por mes: lo investigan por enriquecimiento ilícito

Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

Fernando Cerimedo envió una nueva carta desde la cárcel y negó haber tenido funciones oficiales en el gobierno de Bolivia

Cerimedo declaró que gana un millón de dólares al mes

El viernes, el colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró ante la Justicia de ese país por la causa de enriquecimiento ilícito, donde afirmó que gana medio millón de dólares al mes desde 2025 como resultado de sus empresas de comunicación digital.

En el marco de una declaración informativa, Cerimedo eligió no contestar las más de 200 preguntas que le realizaron, y sobre su actividad laboral se limitó a decir que el dinero “proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y reafirmó su vínculo con Paz.

“¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?”, le consultaron, a lo que el exasesor del mandatario argentino respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”. Cuando le repreguntaron por 2026, sostuvo: “Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior”.

El peritaje al celular de Fernando Cerimedo reveló chats que podrían complicarlo en la causa por el ataque a Nadia Beller
La policía boliviana escolta a Fernando Cerimedo a la salida del Palacio de Justicia. Foto: REUTERS

La otra causa por la que está imputado se refiere a la presunta tentativa de femicidio contra Nadia Beller. La medida fue dispuesta tras una extensa audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra, donde el juez Wilson Espada rechazó los planteos de la defensa y habilitó la incorporación de información extraída del teléfono del acusado.

Fernando Cerimedo negó haber tenido poder de decisión en Bolivia

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial”, aseguró.

En esa misma línea, remarcó que “jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones” y señaló que nunca utilizó su cercanía con el mandatario para obtener beneficios o influir en asuntos oficiales. “Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario”, agregó.

Cerimedo también rechazó las acusaciones vinculadas a presuntas maniobras irregulares y aseguró que nunca participó de actividades ilícitas. “Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente”, aseguró.

Además, expresó su respaldo a la familia presidencial al señalar que aprecia “profundamente” a la esposa del mandatario y destacó “su honorabilidad, así como la de toda la familia”.

Fernando CerimedoPrisión preventiva
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

    El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

  2. La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

    La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

  3. El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

    El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

  4. “No fueron 30.000″:un funcionario del Gobierno negó el número de los desaparecidos en dictadura ante la ONU

    “No fueron 30.000″: un funcionario del Gobierno negó el número de los desaparecidos en dictadura ante la ONU

  5. ¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos

    ¿Puede la ONU dejar sin efecto la condena a Cristina Kirchner? La discusión jurídica que divide a los expertos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito

El Gobierno prepara un decreto para implementar la expulsión de extranjeros que realicen discursos de odio contra la Argentina

Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

Economía

Morosidad récord:cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

Morosidad récord: cómo funcionará el nuevo sistema para cobrar cuotas atrasadas

El INDEC difunde la inflación de agosto 2026:qué día se conoce el dato y qué número espera el Gobierno

Un grupo de empresas petroleras anunció un crédito de US$900 millones para financiar un gasoducto en Vaca Muerta

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Internacionales

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro, Trump se queda con el petróleo de Venezuela

Tragedia en Nepal:un video muestra el instante previo a la crecida de agua que acabó con la vida de casi 500 personas

Video:una turista rusa se salva por segundos de una mortífera avalancha en medio de las inundaciones de Nepal

Imágenes impactantes:una masiva ola de drones rusos generó explosiones e incendios que afectaron a más de 300 personas cerca de Kiev