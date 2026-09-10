Independiente del Valle vs. Flamengo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente del Valle choca ante Flamengo, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Olímpico Atahualpa ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.
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Independiente del Valle vs. Flamengo:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente del Valle y Flamengo por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.