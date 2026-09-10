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Independiente del Valle vs. Flamengo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente del Valle y Flamengo por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente del Valle vs Flamengo por la Copa Libertadores.
Independiente del Valle vs Flamengo por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente del Valle choca ante Flamengo, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Olímpico Atahualpa ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

Independiente del ValleFlamengo (Brasil)Copa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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