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Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba después de siete partidos en el Torneo Clausura 2026

El entrenador de 66 años, con pasado en la Selección Argentina, abandonó su cargo como DT del conjunto cordobés luego de un flojo comienzo de temporada, donde apenas consiguió un solo triunfo. La institución aclaró que cobrará hasta el último día trabajado.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba después de tan solo siete partidos.
Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba después de tan solo siete partidos. Foto: X @sudanalytics_
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Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba tras un ciclo extremadamente breve que quedó marcado por los malos resultados en el Torneo Clausura 2026. La dirigencia albiazul oficializó este domingo la salida del exseleccionador argentino luego del empate sin goles ante Central Córdoba de Santiago del Estero, resultado que profundizó el delicado momento futbolístico del equipo y aceleró el final de un proyecto que había generado grandes expectativas en su llegada.

El paso de Sampaoli por la “T” duró apenas siete partidos, con un balance de una victoria, dos empates y cuatro derrotas, números que dejaron al conjunto cordobés en el fondo de su zona y lejos de los puestos de clasificación. El único triunfo se produjo ante Platense, pero nunca logró consolidar una identidad de juego ni revertir la crisis deportiva.

Jorge Sampaoli dejó su cargo después del empate sin goles entre Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero. Foto: X @cacc_sde

El extécnico de la Selección Argentina había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y había firmado un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años. La institución cordobesa aclaró en su comunicado oficial que el entrenador cobrará hasta el último día trabajado.

Durante ese lapso, el oriundo de Casilda (Santa Fe) dirigió a Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal (Perú), O’Higgins (Chile), Emelec (Ecuador), Universidad de Chile, Sevilla (España), Santos, Atlético Mineiro (Brasil), Olympique de Marsella (Francia), Sevilla, Flamengo (Brasil), Stade Rennais (Francia) y Atlético Mineiro, antes de recalar en Talleres.

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Jorge Sampaoli dirigió 77 partidos durante su etapa como entrenador del Atlético Mineiro de Brasil. Foto: Instagram @atletico

De esta manera, Talleres vuelve a quedar en busca de entrenador mientras intenta encauzar su campaña en un torneo que, hasta aquí, estuvo muy por debajo de las expectativas planteadas para la temporada. Actualmente, se encuentra último de la Zona A con tan solo 5 puntos.

El comunicado oficial de Talleres de Córdoba tras la salida de Jorge Sampaoli

La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club.

Agradecemos a Jorge y a todo su cuerpo técnico de gran jerarquía compuesto por: Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves, por el profesionalismo y el compromiso durante esta etapa al frente del Primer Equipo que para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados.

Destacamos su vínculo con nuestros jugadores y la tarea junto al staff institucional y valoramos el impulso a nuestro jugadores del fútbol formativo. Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado.

Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal. En los próximos días el Club brindará información respecto de la conducción técnica del Plantel Profesional en la continuidad del torneo.

Jorge SampaoliTalleres de CórdobaTorneo Clausura
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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