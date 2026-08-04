Un municipio aprobó el DNI para perros y gatos: habrá multas para quienes no los registren

Un municipio aprobó el DNI para mascotas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El municipio de Villa María, en Córdoba, anunció recientemente una nueva ordenanza sobre cuidado y tenencia de animales, en la cual se creó la figura de “animal comunitario” y dictaminó que cada perro o gato de la ciudad deberá tener su documento.

Según el documento, cada persona deberá inscribir a su mascota en la Municipalidad, para que el animal cuente con su propio registro de identidad. La norma fue aprobada por el Concejo Deliberante y apunta a ordenar la tenencia responsable de mascotas en la ciudad.

Además, la ordenanza no fija un máximo estricto de mascotas por vivienda, pero sí exige que la cantidad de animales sea acorde al espacio disponible y que se garanticen condiciones de salubridad. También incorpora la figura del animal comunitario, es decir, perros o gatos cuidados por vecinos o por un barrio, que también deberán estar identificados y tener una persona responsable.

Además, las actividades comerciales vinculadas a las mascotas deberán registrarse y los responsables tendrán que cumplir con una serie de requisitos. Por otra parte, también hay varios artículos sobre caballos, como la prohibición de la tracción a sangre en Villa María y la regulación de las carreras

Villa María aprobó el DNI para perros y gatos.

¿Cómo se inscribe a un perro o gato para que tenga DNI?

La nueva ordenanza de Villa María prevé la creación de un Registro Municipal de Animales, donde deberán inscribirse perros y gatos que estén bajo guarda de una persona o comunidad. Según explicaron desde el oficialismo local, el registro será gratuito y permitirá identificar a las mascotas mediante un sistema tecnológico, como un chip, aunque la implementación concreta quedará sujeta a la reglamentación del municipio.

En tanto, la inscripción deberá realizarla la persona responsable del animal, ya sea su dueño, guardador o, en el caso de los llamados animales comunitarios, quien asuma formalmente su cuidado. La norma también establece que el municipio tendrá un plazo para reglamentar su aplicación, por lo que los detalles operativos, lugares de inscripción y documentación requerida deberán ser informados oficialmente.

¿Qué datos incluye el DNI animal?

Aunque la ordenanza todavía debe ser reglamentada en detalle, el objetivo del “DNI animal” o registro es permitir la identificación de cada perro o gato y vincularlo con una persona responsable. Según la información difundida, el sistema buscará facilitar la recuperación de animales perdidos, identificar a sus cuidadores y fortalecer las políticas de control sanitario y tenencia responsable.

En principio, el registro debería incluir datos básicos del animal y de su responsable, como:

Especie

Identificación

Domicilio o lugar de permanencia

Información sanitaria

Datos de contacto del guardador

En el caso de animales comunitarios, la ordenanza contempla que también estén identificados y cuenten con alguien que asuma su responsabilidad.

¿Qué pasa si no se inscribe al animal?

La ordenanza contempla sanciones económicas para quienes no cumplan con las obligaciones establecidas en materia de tenencia responsable, registro, higiene, vacunación, cuidado y condiciones de salubridad.

Según medios locales, los castigos parten desde 100 unidades de multa y pueden llegar hasta 1.000 unidades, lo que equivale a montos de alrededor de $84.400 a $844.000.

Además, la falta de inscripción puede complicar la identificación del animal en caso de extravío, abandono, denuncias vecinales o situaciones sanitarias. La normativa apunta justamente a que cada perro o gato tenga un responsable identificable y que la cantidad de animales en una vivienda sea compatible con el espacio disponible y las condiciones de bienestar y salubridad.