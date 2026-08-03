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Vélez vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Vélez y Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Vélez Sarsfield en Liniers.
Vélez Sarsfield en Liniers. Foto: X @Velez
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vélez choca ante Independiente, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Estadio José Amalfitani ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Vélez vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

5´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

5´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Santiago Montiel y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para Vélez

Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.

2´ Córner para Vélez

Ejecuta el tiro de esquina Diego Valdés.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Vélez y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Vélez

Titulares

  • (1) Tomás Marchiori
  • (4) Joaquín García
  • (3) Elías Gómez
  • (16) Lisandro Magallán
  • (32) Thiago Silvero
  • (29) Rodrigo Aliendro
  • (22) Manuel Lanzini
  • (11) Matías Pellegrini
  • (8) Lucas Robertone
  • (10) Diego Valdés
  • (15) Dilan Godoy

Suplentes

  • (34) Álvaro Busso
  • (19) Leo Cristaldo
  • (18) Simón Escobar
  • (2) Emanuel Mammana
  • (47) Alexis Pereyra
  • (5) Claudio Baeza
  • (48) Luca Feler
  • (39) Thiago Aguirre
  • (30) Lautaro Piola
  • (37) Juan Policella
  • (17) Álex Verón

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (13) Juan Manuel Fedorco
  • (29) Leonardo Godoy
  • (26) Kevin Lomónaco
  • (22) Facundo Zabala
  • (19) Matías Abaldo
  • (28) Maximiliano Gutiérrez
  • (23) Iván Marcone
  • (7) Santiago Montiel
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (9) Gabriel Ávalos

Suplentes

  • (1) Joaquín Blázquez
  • (4) Santiago Arias
  • (35) Juan Arrayago
  • (21) Fernando Closter
  • (3) Jonathan De Irastorza
  • (10) Luciano Cabral
  • (20) Facundo Cruz
  • (32) David Martínez
  • (8) Maximiliano Meza
  • (14) Lautaro Millán
  • (34) Felipe Tempone
  • (18) Facundo Valdez

Entrenador: Gustavo Quinteros

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Vélez y Independiente?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Vélez SarsfieldIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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