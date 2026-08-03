Vélez vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Vélez vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
5´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
5´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Santiago Montiel y el remate se va afuera.
5´ Saque de arco para Vélez
Desde el fondo la pone en juego Tomás Marchiori.
2´ Córner para Vélez
Ejecuta el tiro de esquina Diego Valdés.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vélez y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Vélez
Titulares
- (1) Tomás Marchiori
- (4) Joaquín García
- (3) Elías Gómez
- (16) Lisandro Magallán
- (32) Thiago Silvero
- (29) Rodrigo Aliendro
- (22) Manuel Lanzini
- (11) Matías Pellegrini
- (8) Lucas Robertone
- (10) Diego Valdés
- (15) Dilan Godoy
Suplentes
- (34) Álvaro Busso
- (19) Leo Cristaldo
- (18) Simón Escobar
- (2) Emanuel Mammana
- (47) Alexis Pereyra
- (5) Claudio Baeza
- (48) Luca Feler
- (39) Thiago Aguirre
- (30) Lautaro Piola
- (37) Juan Policella
- (17) Álex Verón
Entrenador: Guillermo Barros Schelotto
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (13) Juan Manuel Fedorco
- (29) Leonardo Godoy
- (26) Kevin Lomónaco
- (22) Facundo Zabala
- (19) Matías Abaldo
- (28) Maximiliano Gutiérrez
- (23) Iván Marcone
- (7) Santiago Montiel
- (16) Mateo Pérez Curci
- (9) Gabriel Ávalos
Suplentes
- (1) Joaquín Blázquez
- (4) Santiago Arias
- (35) Juan Arrayago
- (21) Fernando Closter
- (3) Jonathan De Irastorza
- (10) Luciano Cabral
- (20) Facundo Cruz
- (32) David Martínez
- (8) Maximiliano Meza
- (14) Lautaro Millán
- (34) Felipe Tempone
- (18) Facundo Valdez
Entrenador: Gustavo Quinteros
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Vélez y Independiente?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vélez vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vélez y Independiente por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.