Tigre vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Portadas Torneo Clausura fecha 2 Liga Profesional Argentina Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante Belgrano, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Don José Dellagiovanna ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.