comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Tigre vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Tigre y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Torneo Clausura fecha 2 Liga Profesional Argentina
Portadas Torneo Clausura fecha 2 Liga Profesional Argentina Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante Belgrano, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Don José Dellagiovanna ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.

TigreBelgrano CBATorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Sorpresa en el Bajo Flores:Riestra goleó a Boca por la primera fecha del Torneo Clausura

    Sorpresa en el Bajo Flores: Riestra goleó a Boca por la primera fecha del Torneo Clausura

  3. Unión vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Unión vs. Lanús: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  4. Boca Juniors empató 2 a 2 con Newell’s Old Boys y continúa sin ganar en el inicio del Torneo Clausura 2026

    Boca Juniors empató 2 a 2 con Newell’s Old Boys y continúa sin ganar en el inicio del Torneo Clausura 2026

  5. Tigre vs. Belgrano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Tigre vs. Belgrano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de Tierras:con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

Ley de Tierras: con la extranjerización fuera del debate, sigue la discusión por el manejo del fuego

Ricardo Lorenzetti dijo que la inhabilitación de Cristina nunca fue cuestionada ante la Corte

“Alud sobre el Senado:se cayó el proyecto de Tierras por falta de votos”, el análisis de Ignacio Zuleta

La Embajada de EEUU advirtió que podría quitarle las visas a directivos de una empresa argentina por un acuerdo con China

Economía

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

PAMI:uno por uno, todos los trámites digitales que permiten hacer gestiones y consultar recetas sin salir de casa

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Internacionales

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Lula aseguró que Brasil no cederá ante injerencias extranjeras

Irán informó que acordó con Omán una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz

Buscan personas sin experiencia ni títulos para trabajar en una cadena de supermercados francesa:vacantes y cómo postularse

El ICE detuvo a una niñera argentina en Estados Unidos:quién es la joven y por qué fue arrestada