Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Boca Juniors y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (17) Leandro Lozano
- (26) Marco Pellegrino
- (10) Tomás Aranda
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (19) Leonel Flores
- (16) Miguel Ángel Merentiel
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (32) Ayrton Costa
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (15) Williams Alarcón
- (27) Malcom Braida
- (23) Camilo Rey Domenech
- (11) Ángel Romero
- (20) Alan Velasco
- (21) Kevin Zenón
- (9) Milton Giménez
- (22) Sebastián Villa
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Formación confirmada de Estudiantes
Titulares
- (1) Fabricio Iacovich
- (13) Gastón Benedetti
- (20) Eric Meza
- (4) Santiago Núñez
- (24) Tomás Palacios
- (22) Alexis Castro
- (10) Tiago Palacios
- (21) Lucas Piovi
- (17) Joaquín Tobio Burgos
- (9) Guido Carrillo
- (29) Fabricio Pérez
Suplentes
- (12) Rodrigo Borzone
- (26) Ramiro Funes Mori
- (40) Eros Mancuso
- (36) Joaquín Pereyra
- (35) Valente Pierani
- (52) Bautista Kociubinski
- (8) Gabriel Neves
- (7) José Sosa
- (28) Brian Aguirre
- (27) Lucas Alario
- (18) Edwuin Cetré
- (11) Facundo Farías
- (19) Adolfo Gaich
Entrenador: Alexander Medina
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Estudiantes?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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