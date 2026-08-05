Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.