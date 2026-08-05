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Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Boca Juniors y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Boca Juniors por el Torneo Clausura.
Boca Juniors por el Torneo Clausura. Foto: X @BocaJrsOficial
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Boca Juniors y Estudiantes por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Tomás A. Ducó de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Boca Juniors vs Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Tomás A. Ducó, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Boca Juniors y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (17) Leandro Lozano
  • (26) Marco Pellegrino
  • (10) Tomás Aranda
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (19) Leonel Flores
  • (16) Miguel Ángel Merentiel

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (32) Ayrton Costa
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (15) Williams Alarcón
  • (27) Malcom Braida
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (11) Ángel Romero
  • (20) Alan Velasco
  • (21) Kevin Zenón
  • (9) Milton Giménez
  • (22) Sebastián Villa

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (13) Gastón Benedetti
  • (20) Eric Meza
  • (4) Santiago Núñez
  • (24) Tomás Palacios
  • (22) Alexis Castro
  • (10) Tiago Palacios
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (9) Guido Carrillo
  • (29) Fabricio Pérez

Suplentes

  • (12) Rodrigo Borzone
  • (26) Ramiro Funes Mori
  • (40) Eros Mancuso
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (35) Valente Pierani
  • (52) Bautista Kociubinski
  • (8) Gabriel Neves
  • (7) José Sosa
  • (28) Brian Aguirre
  • (27) Lucas Alario
  • (18) Edwuin Cetré
  • (11) Facundo Farías
  • (19) Adolfo Gaich

Entrenador: Alexander Medina

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Estudiantes?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Estudiantes en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Boca JuniorsEstudiantes LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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